Ludmilla posta foto sensual e recebe bronca da namorada: Só pra mim!

03/08/2019 | 18:11



Ludmilla que é uma grande usuária das redes sociais e não deixa de publicar um minutinho se quer da sua vida, compartilhou recentemente uma foto em que etá com uma camiseta branca com um nó na região do peito fazendo com que a sua barriga fique todinha de fora, vestindo também um chapéu acompanhado de um copo sendo segurado e, claro, um olhar extremamente sensual.

A namorada da funkeira, Brunna Gonçalves, abriu o coração e chegou até a comentar na publicação e logo em seguida Lud publicou alguns vídeos em seu Stories onde a bailarina volta a aparecer e faz um outro comentário sobre o olhar da cantora.

Tem que olhar só para mim!

Mas claro, com um tom totalmente de brincadeira tanto que Brunna até jogou um travesseiro no rosto da namorada. O casal está viajando pela Europa porque a funkeira está com uma turnê por lá e essa é a terceira vez que a cantora pisa na Europa com o seu show.