Com Sancho inspirado, Dortmund faz 2 a 0 no Bayern e leva a Supercopa da Alemanha

03/08/2019 | 17:30



O Borussia Dortmund aproveitou o fator casa e venceu o Bayern de Munique por 2 a 0 para conquistar a Supercopa da Alemanha, neste sábado, no estádio Signal Iduna Park, em Dortmund. O autor do primeiro gol aurinegro foi o atacante espanhol Paco Alcácer, que chutou certeiro após boa jogada do ponta Jadon Sancho. O inglês ainda anotou o segundo tento dos mandantes, depois de receber com espaço pela direita e bater com precisão na saída do goleiro Manuel Neuer, capitão do time bávaro.

Com o resultado, o Borussia Dortmund interrompe a sequência de títulos consecutivos do Bayern de Munique. O clube vermelho tinha vencido as últimas três edições do torneio, do qual é o maior campeão, com sete conquistas. Agora, o time do vale do Ruhr chega ao seu hexacampeonato da Supercopa da Alemanha, competição que não vencia desde 2014.

A partida deste sábado foi bastante movimentada. No primeiro tempo, muitas chances de gol para os dois lados. A primeira delas foi para os mandantes: em rápido contra-ataque, Alcácer recebeu pela intermediária esquerda e aproveitou a saída precipitada de Neuer para bater sobre o goleiro, mas a bola foi para fora, aos 14 da primeira etapa. Três minutos depois, porém, o arqueiro alemão se redimiu ao defender boa tentativa do meia português Raphael Guerreiro.

Aos 22 minutos, foi a vez do Bayern de Munique levar perigo: o ponta Kingsley Coman ganhou disputa na área adversária e tocou para o gol, mas o suíço Marwin Hitz, bem colocado, fez linda defesa para evitar o gol do time bávaro. Pouco antes do intervalo, aos 45, os visitantes voltaram a criar boa chance, novamente com Coman. Após cruzamento da esquerda, o francês ganhou da zaga aurinegra e arriscou o chute, mas acertou a rede pelo lado de fora.

Logo no começo do segundo tempo, porém, o Borussia Dortmund frustrou o ímpeto vermelho. Brasileiro naturalizado espanhol, o meia Thiago Alcântara errou e a bola caiu nos pés de Sancho, que costurou pela ponta esquerda e rolou para chute preciso de Alcácer, de primeira. Placar inaugurado no Signal Iduna Park aos dois minutos, para festa da torcida local.

Aos nove minutos, o Bayern de Munique tentou a resposta com Thomas Muller: após boa jogada, o meia-atacante bateu de primeira, mas Hitz mandou para escanteio. Três minutos depois, foi a vez de Robert Lewandowski ameaçar a meta do Borussia Dortmund. Após bola na área, Coman cabeceou, o goleiro fez defesaça, o centroavante polonês tentou no rebote, mas se embolou com goleiro e a zaga afastou o perigo.

Na sequência, mais um balde de água fria nas pretensões bávaras, em novo erro de Thiago Alcântara. Aos 23 minutos, o meia passou errado e Sancho foi lançado pela direita no contra-ataque, que culminou em boa finalização do inglês na saída de Neuer. Dois a zero para o time da casa.

Na parte final da segunda etapa, o Bayern de Munique até tentou reagir na base do "abafa", mas o Borussia Dortmund aguentou a pressão vermelha e manteve a vantagem no placar. Glória para os aurinegros no primeiro clássico da temporada 2019/2020.