Kevin Spacey lê poema sobre decadência de sua própria carreira durante passeio em um museu

03/08/2019 | 17:11



Se você achava que sua vida estava indo para um buraco com as atitudes que você toma, se prepara e senta que lá vem história. Kevin Spacey, que protagonizou Frank Underwood em House Of Cards, resolveu aparecer de surpresa e de uma forma extremamente bizarra no National Roman Museum, na Itália.

O ator achou que seria uma ótima ideia aparecer ao lado de uma estátua batizada de Boxer at Rest (boxeador descansado, traduzindo para o o Português) para ler um poema inspirado na decadência de sua própria carreira. Lembrando que o artista se envolveu em diversas polêmicas nos últimos anos com o seu nome envolvido em acusações de abuso sexual.

Eu fiz a nação tremer, fiz as arenas vibrarem, destruí os meus oponentes. Eu joguei luz na escuridão, colecionei insultos, provoquei aplausos. Nem todo mundo sabia como fazer isso. Nenhum de vocês sabia. Por outro lado, a vida não é assustadora para aqueles que nunca correm riscos.

Como dito anteriormente, Kevin Spacey teve seu nome envolvido com acusações de assédio sexual e está afastado de Hollywood desde 2017. E apesar de ser divulgado como se fosse uma surpresa o momento do ator aparecendo no museu em Roma, tudo isso foi, claro, programado e promovido pelos seus assessores. Que fase, né!?