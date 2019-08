Apos ter sido mordida por gato, Daniela Escobar desabafa: Não julgue uma situação que você nunca viveu

03/08/2019 | 17:11



Daniela Escobar aproveitou a manhã deste sábado, dia 3, para interagir com os seus fãs e seguidores do Instagram e fez um desabafo extremamente sincero acompanhando de um vídeo com o animalzinho. Para quem não entendeu a história, recentemente a atriz sofreu diversos ataques de ódio de internautas elo simples fato dela ter contado que tomou uma mordida de gato.

Não julgue uma situação que você nunca viveu. Ou uma pessoa que você não conhece de perto. Caso a capacidade de se colocar no lugar do outro lhe seja demasiado difícil, foque no seu próprio caminho, na sua própria vida e a faça da forma mais mágica possível. Aqui meu gato, o que mordeu 10 adias atrás, e a mão mordida.]

Com esse desabafo, parece que agora que ficou realmente claro para todo mundo que Daniela Escobar só fez uma postagem despretensiosa falando da mordida e não imaginaria que causaria tantos comentários de ódio na sua rede social, afinal, ela passa bem e o gatinho também.