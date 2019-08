Jennifer Lopez publica foto de biquíni e impressiona com corpão em dia

03/08/2019 | 16:10



Jennifer Lopez que está no auge dos seus 50 anos de idade compartilhou com os seus fãs e seguidores do Instagram uma foto com a parte de baixo do biquíni a mostra e impressionou os seus fãs.

A cantora que está curtindo as praias do Oriente Médio mostrou que o corpão está realmente em dia e que ela tem sim uma barriguinha sarada.

Outra famosa que também apareceu usando o mesmo traje, foi Glória Maria que mostrou o corpão só que de uma maneira muito mais discreta. A jornalista compartilhou uma foto nas redes sociais deitada de barriga para baixo ao lado das filhas em que dá para ver a calcinha do seu biquíni.

Gloria está aproveitando uns dias de folga ao lado das pequenas e escolheu a Europa para deixar o passeio ainda mais gostoso. E olha só como ela está em boa forma também, né!?