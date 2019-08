Zé Roberto exalta vaga da seleção feminina de vôlei ao Jogos de Tóquio-2020

03/08/2019 | 15:59



A seleção brasileira de vôlei feminino sofreu, mas venceu a República Dominicana por 3 sets a 2, em Uberlândia (MG), e garantiu a classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Com o resultado, o time verde e amarelo terminou o Pré-Olímpico com três vitórias. O jogo deste sábado foi mais difícil que o esperado. Depois de abrir 2 a 0, o Brasil permitiu a reação das dominicanas e precisou do tie-break para ganhar com as parciais de 25/22, 25/19, 23/25, 18/25 e 15/10.

Após a partida, o treinador José Roberto Guimarães fez uma análise e ressaltou a importância da classificação para Tóquio. "Ainda não tínhamos conseguido jogar com Natália, Gabi e Tandara juntas. Hoje (sábado) isso foi possível", destacou.

"Avisei a Tandara que no quinto set ela faria a inversão. Tivemos sorte que abrimos dois pontos quando estava 6/6 e a inversão funcionou com a Tandara e a Roberta. A Natália, mesmo se recuperando da lesão na panturrilha, ajudou muito. Sabíamos das dificuldade e foi duro como pensávamos", ponderou o treinador brasileiro, que destacou seu colega do banco adversário.

"O Marquinhos (Marcos Kwiek, treinador brasileiro) está fazendo um grande trabalho na República Dominicana e eles foram grandes oponentes. O importante foi termos conseguido essa classificação. Foi o campeonato mais importante do ano", completou Zé Roberto.

A oposta Lorenne teve grande atuação e foi a maior pontuadora do confronto, com 22 pontos. "Estava muito ansiosa para essa partida. Tínhamos perdido a última vez que jogamos contra a República Dominicana e enfrentei muito essas jogadoras nas categorias de base", comentou a jogadora.

"Estou muito feliz com essa vitória. É uma realização grande estar dentro de quadra ajudando esse time. Quero agradecer a confiança do grupo e principalmente da Gabi que está sempre do meu lado. Jogamos como um grupo e esse é o diferencial do Brasil. Agora é treinar para crescer cada dia mais como equipe", comemorou Lorenne.

Citadas por Zé Roberto, a ponteira Gabi e a atacante Tandara também se destacaram, com 18 e 13 pontos, respectivamente. Pelo lado da República Dominicana, a oposta Martinez foi a maior pontuadora, com 20 acertos.

A ponteira Natália, que entrou durante a partida e teve participação fundamental no quinto set, destacou a superação do grupo brasileiro. "Sofremos um pouco com lesões e ainda não tínhamos conseguido colocar em quadra eu, a Tandara e a Gabi. Hoje (domingo), numa parte do jogo, isso foi possível. Estou me recuperando da lesão e fiquei feliz de ter ajudado o grupo. Nosso time sempre foi um conjunto e nesse Pré-Olímpico as 14 jogadoras foram fundamentais. O grupo está de parabéns", disse a brasileira.

Nesta temporada, o Brasil já conquistou a medalha de prata na Liga das Nações. A fase final da competição foi disputada em Nanquim, na China. Na ocasião, três brasileiras entraram na seleção do torneio. A levantadora Macris, a ponteira Gabi e a central Bia foram eleitas as melhores das suas posições.