Teto da fábrica de Móveis Bartira desaba em São Caetano; não houve feridos

Do Dgabc.com.br



03/08/2019 | 15:40



Parte do teto da fábrica Móveis Bartira, que fica no bairro Fundação, em São Caetano, cedeu na manhã deste sábado (3). Não houve feridos. Segundo um funcionário que atua como auxiliar de produção e que não quis se identificar, o desabamento ocorreu por volta das 11h. O colaborador confirmou que todos os trabalhadores foram dispensados e que não haveria mais atividade na fábrica. Outro funcionário, que também não quis revelar o nome, afirmou que de sábado são dois turnos, manhã e tarde, e que no momento do acontecido trabalhavam por volta de 600 pessoas.

A equipe do Diário esteve no local e viu a chegada de dois engenheiros que fariam vistoria. Foi possível identificar homens com equipamentos subindo no teto do prédio para avaliar o tamanho do dano. A área estava isolada. A parte que caiu ficava em local de expedição da fábrica, onde são guardados móveis já montados. Seria também o lugar onde ficam armazenadas as chapas para fazer carregamento.

A fábrica de Móveis Bartira divulgou nota à imprensa. “A companhia confirma a queda de parte do teto que cobre as docas de recebimento da fábrica. Não houve feridos e por medida de segurança todos os colaboradores foram dispensados e a produção interrompida. A empresa está apurando as causas do ocorrido e reforça que toda documentação de segurança e licenças de funcionamento estão atualizadas”, informou.