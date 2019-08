Os acessórios que ofuscam o principal

Do Diário do Grande ABC



Atravessamos uma quadra atípica na vida nacional. O País, carente de grandes reformas, perde suas atenções e energias em questões de somenos, como as condições em que morreu há mais de 40 anos um participante da luta armada, a prisão de hackers que ousaram invadir sistemas de autoridades e até mesmo a prisão do ex-presidente e de outros figurões políticos e empresariais envolvidos em corrupção.

O sagrado espaço midiático é desperdiçado para a difusão de temas que, sem prejuízo algum, poderiam figurar na página policial ou judicial, por mais notórios que sejam seus personagens ou motivações. Esquerda e direita são conceitos superados atualmente e só servem para justificar atitudes – muitas vezes injustificáveis – dos grupos que as incorporam, mas nada trazem de benefício à sociedade. Em lugar dos dois polos ideológicos, os líderes do mundo discutem hoje tecnologia, educação, sustentabilidade e outros temas mais concretos.

O atual governo foi eleito com a proposta de mudança. E mudou quando montou seu ministério sem a promiscuidade até então reinante no meio político-administrativo. Agora se bate pelas reformas, onde o Congresso liberto das amarras e subordinação que a barganha impunha a seus membros poderá exercer plenamente a representação do povo. Mas há um ruído no ar que insiste em destacar querelas e relegar as grandes questões cujo encaminhamento dará o tom da vida que terão os brasileiros da atual e das futuras gerações. Além do equilíbrio da Previdência (já em andamento no Congresso), precisamos da reforma administrativa para desinchar o funcionalismo e tornar a máquina pública mais eficiente, apolítica e menos onerosa.

Carecemos da reforma tributária que simplifique os impostos e confira atratividade aos investidores, da reforma política que melhore o processo de escolha e representação popular. Temos, inclusive, de encontrar o meio em que os partidos sejam os verdadeiros detentores das ações políticas, hoje usurpadas por grupos de pressão, entidades de outros fins e até por esquemas criminosos.

Faz-se necessário compreender que fomos atropelados pelo falso democratismo e este nos levou à crise. Priorizar providências e normatizações sociais e econômicas irresponsavelmente postergadas durante todos os anos em que temerárias lideranças insistiam que tudo se resolveria pela simples presença da democracia. Está provado que a panacéia não existe. Não podemos continuar perdendo tempo com quinquilharias quando a necessidade é trabalhar pelo aperfeiçoamento do País,

Dirceu Cardoso Gonçalves é dirigente da Aspomil (Associação de Assistência Social dos Policiais Militares de São Paulo)

Moradia

Moro em uma ocupação, tenho a minha família e trabalho como qualquer pessoa, porém com salário defasado não tenho condições de comprar uma casa ou um terreno, muito menos pagar aluguel. Eu não queria morar de graça, quero muito conquistar o meu espaço como todo brasileiro tem direito. Concordo também que existem picaretas que vendem as casas – como as que são cedidas por projetos como o HIS (Habitação de Interesse Social) – e acho que isso tem de ser fiscalizado melhor.

Vinicius Santos

Santo André

Reserva Baronesa

Sou morador do bairro Baeta Neves, em São Bernardo. No fim da minha rua dá para ver o que sempre soubemos ser reserva natural ou área tombada pelo patrimônio histórico, a fazenda Baronesa, que fica na divisa de Santo André e São Bernardo. O que vem acontecendo são invasões de terra, e a área já está toda tomada por construções de alvenaria, muito próximas ao córrego que divide as duas cidades.

Ninho Marchini

São Bernardo

Santa Helena – De novo

Concordo plenamente com a crítica ao convênio Santa Helena, manifestada pela leitora Eva Armidoro Rafael (Convênio Santa Helena, dia 26), no tocante ao péssimo atendimento telefônico oferecido aos possuidores de seu plano médico. Mas esse procedimento não é o pior. Lamentavelmente, minha mulher e eu somos dependentes desse convênio e, por força da idade, não há mais qualquer possibilidade de portabilidade para outro. Consultamos com médicos geriatras e outros especialistas em doenças que acometem idosos. O problema maior é o convênio que o Santa Helena celebrou com clínica oftalmológica e que cuida dos portadores de glaucoma. Durante vários anos minha mulher vinha se tratando em clínica conveniada que agendava consulta e exames para o mesmo dia. Ocorre que o Santa Helena substituiu esse antigo conveniado e colocou um cujo atendimento aos pacientes é feito em quatro visitas, em datas diferentes. Ou seja, uma para a consulta médica periódica e uma para cada um dos três exames. Há cerca de um mês questionei, junto à ouvidoria, não só o fato do péssimo atendimento e respectivo agendamento telefônicos, mas, sobretudo, manifestando indignação e revolta com a substituição do conveniado anterior. Nenhuma resposta ou justificativa recebi até o presente momento, o que denota o total e absoluto descaso que o Santa Helena vem dispensando a seus associados.

Sergio Fernandes

Santo André

Lava Jato – 1

Pelo andar da carruagem, como se usa dizer, falta muito pouco para que um ensurdecedor grito de hip-hip-hurra e feliz ano-novo ecoe lá para os lados de Brasília e adjacências, assim que se concretizar a derrubada do jurista Deltan Dallagnol e por tabela a própria Operação Lava Jato. O pavio dos fogos de artifício certamente será aceso por um dos ministros do STF. Quem viver verá.

Maria Elisa Santos

Capital

Lava Jato – 2

Excelentíssimos senhores ministros do STF, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, boa parte dos senadores e também parte considerável dos deputados federais, alguns a serem indiciados e a maior parte já indiciada pela Lava Jato, esperando a boa vontade do Supremo Tribunal para julgá-los pelos seus crimes e não deixar que caiam na prescrição penal, salvadora de corruptos. Não adianta os senhores, imbuídos de cargos importantes na República, sonharem e agirem contra a Lava Jato, atacando e tentando ridicularizá-la pelos seus excelentes serviços prestados ao País. Os fatos comprovam a verdade, pois a maioria do povo brasileiro lhe apoia e jamais permitirá sua extinção. Muito pelo contrário: dar-lhe- á todo o apoio pelo excelente serviço de combate à corrupção jamais visto no Brasil. Estamos com a Lava Jato.

Benone Augusto de Paiva

Capital

Perguntar não ofende

Os diálogos e conversas grampeadas que o ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux requisitou serão os originais ou os editados pelo jornaleiro Glenn Greenwald?

Claudio Juchem

Capital

