Por trás da boa notícia

03/08/2019 | 15:19



À primeira vista a notícia é digna de aplausos: uma década depois de municipalizar dez escolas de ensino fundamental, Diadema verifica avanço significativo no principal indicador de qualidade do ensino. O Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) passou de 5 em 2007 a 6,5 em 2017, atingindo dois anos antes a meta estipulada para 2019. Mas nem tudo é motivo para celebração – tanto que o secretário responsável pela área, Cacá Viana, ignorou os reiterados pedidos de entrevista feitos pela reportagem do Diário para falar sobre o assunto. O modelo, da maneira singular como foi implantado na cidade, começa a dar sinais de esgotamento.

O principal problema advindo da municipalização do ensino fundamental foi o aumento substancial dos gastos públicos com recursos humanos. A contratação de professores e funcionários para atender à nova demanda é a principal razão para o inchaço da folha de pagamento do funcionalismo de Diadema, que hoje consome R$ 52,54% das receitas – acima, inclusive, do limite de alerta da Constituição, de 51,3%. Daí decorreu uma segunda controvérsia.

Com a canalização dos recursos para garantir os contracheques de professores e funcionários, o governo municipal ficou sem verba para fazer a manutenção dos imóveis onde funcionam as escolas. Assumidos em condições bastante precárias, dez anos atrás, os prédios estão atualmente em petição de miséria, situação que se repete nos equipamentos utilizados pelos alunos.

Resta nítida a falta de planejamento na mudança. E pode ficar ainda pior. Afinal, o financiamento do sistema diademense de ensino é mantido basicamente pelo Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), cuja validade legal se esgota em 31 de dezembro de 2020. Se não for encontrada nova forma de os recursos federais chegarem aos municípios, a possibilidade de a educação entrar em colapso é gigantesca em praticamente todas as cidades, não apenas em Diadema. Necessário, portanto, discutir alternativas. E já.