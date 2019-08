Gisele Bündchen encanta com declaração a Tom Brady em aniversário: Abacate da minha torrada

03/08/2019 | 15:11



Gisele Bündchen encantou os internautas neste sábado, dia 3, após compartilhar uma série de fotos em família para parabenizar o marido, Tom Brady, aniversariante do dia. Além da fofura, a modelo ainda chamou a atenção por uma fala inusitada na mensagem. Olha só!

Feliz aniversário amor da minha vida! A vida é muito melhor porque podemos compartilha-lá contigo. Obrigada por ser nosso porto seguro e o abacate da minha torrada. Nós te amamos!, escreveu ela, que publicou fotos do casal e dos filhos Benjamim, Vivian e John Edward, este do relacionamento anterior do jogador com a atriz Bridget Moynahan.

Gisele também publicou uma foto em que os dois aparecem fantasiados exatamente de abacate e torrada durante um Halloween! Fofos, né?