Meghan Markle tem dificuldade em seguir vida restrita e tradicional da realeza

03/08/2019 | 14:11



Não é novidade que Meghan Markle precisou se adaptar à vida na realeza. Afinal, de atriz ela passou a ser chamada de duquesa e deixou sua casa nos Estados Unidos para morar na tradicional Inglaterra. Porém, ainda que em frente às câmeras tudo pareça bem, especialistas na família real britânica garantem que a jornada de Markle, desde o namoro com Harry até agora, teve muitos empecilhos.

- Eu acho muito difícil para ela. Acho que ela agiu brilhantemente em algumas situações. Ela é maravilhosa quando eles estão em eventos públicos. Ela é muito boa em conversar com as pessoa. E muita coisa para aprender e ela é muito energética e perspicaz. Mas seria bom se ela aceitasse mais conselhos. Antes em sua vida, Meghan era acostumada a tomar as próprias decisões. Eu acho que é difícil para ela. Esta é uma trajetória muito restrita, muito tradicional. Demora um pouco para se acostumar com ela, declarou a jornalista britânica Angela Levin ao canal Fox News.

Em 2018, Levin, que é uma repórter britânica veterana em assuntos relacionados a família real, publicou uma bibliografia intitulada como Harry: A Biography of a Prince, baseada em uma conversa exclusiva que ela teve com o príncipe antes dele se casar com Markle. Recentemente, porém, uma nova versão atualizada do livro foi liberada, incluindo observações sobre o casamento dos duques de Sussex, após a jornalista ter entrado em contato com diversas fontes que possuem conhecimentos sobre a vida do casal.

- Nos primeiros estágios, eu não acho que uma duquesa realmente entendeu a diferença entre ser uma personalidade do mundo do entretenimento, e ser um membro da família real. O príncipe Harry estava muito ansioso quando nós conversamos pela primeira vez, e me disse que ele não queria ser idealizado como uma pessoa do show business. O sentimento dele sobre pertencer à realeza era de que isso era um dever, era sobre a ajudar a rainha, e isso era um trabalho muito sério. Mas a linha tem sido muito tênue, eu acho, observou.

A jornalista também afirma que Megham teria recebido críticas de amigos de Harry por ter um estilo de vida moderno e saudável, que as pessoas acreditam que ele adotou desde que os dois se conheceram em 2016.

- Eu acho que, quando as pessoas se casam, eles meio que mudam um pouco, para que possam funcionar juntos, como um time. Houve algumas críticas sobre Meghan mudando Harry. Mas eu acho que ela é muito confiante... E ela não liga. Ele tem muito, muito orgulho dela. Na verdade, ela a admira muito. Ele quer estar com ela mais do que qualquer coisa. A relação dos dois é mais importante do que tudo para ele.

E continua:

- Alguns dos amigos deles estavam com ele quando ele bebia muito, fumava e se comportava como um bad boy. Ele não quer mais ser essas coisas. Ele está completamente devotado a Meghan, que é ótimo em se cuidar e se manter em forma através da yoga... Ele deixou para trás algumas pessoas que apenas não se conectavam com ela.

Levin também alegou que a ânsia de Meghan em cumprir suas tarefas reais não foi vista com bons olhos por parte da equipe do palácio, que estava acostumada a uma abordagem completamente diferente.

- Foi dito que ela estava mandando e-mails para os funcionários às cinco da manhã, mas sinceramente, eu não tenho certeza do quão difícil isso pode ser. Algumas pessoas foram embora, elas falaram. É difícil, quando você está em circunstâncias relacionadas à realeza, saber como lidar com a equipe. Isso demora um pouco... A rainha também é muito, muito educada com seus funcionários e os trata extremamente bem, com muitas cortesias. Me disseram que Meghan não é exatamente assim, e dá algumas ordens. É uma vida completamente diferente para se adaptar.

Apesar dos desafios que Meghan enfrentou, a jornalista deixou claro que Harry tem apoiada muito sua esposa.

- Ele está muito empolgado de ter encontrado alguém por quem se sente completamente apaixonado. Ele também entende que não é fácil para ela. Ela abriu mão da própria liberdade. Mas tem sido um período animador para ambos, especialmente com o bebê.

No entanto, mesmo que Meghan tenha se provado uma novidade agradável no palácio, Levin revelou que há uma regra que Meghan deve evitar quebrar: permanecer em silêncio sobre seu ponto de vista político.

- A realeza não deve falar nada sobre política. Especialmente, quando estão em um evento real. Ela fez isso algumas vezes. Causou muitas preocupações. Ela não parece entender completamente o modo como se comporta a realeza, o que é muito compreensível. Mas você também precisa ser um pouco cuidadoso, porque nós estamos acostumados com tantas tradições, que talvez não sejam tão aceitáveis para alguém que não nasceu no ambiente da realeza, explicou Levin.

Já em relação ao futuro do casal, a jornalista afirmou que Meghan continuará a se adaptar à vida de duquesa, além da vida de mãe diante do público.

- Eu acho que Harry está mais adaptado ao mundo do espetáculo. Mas isso pode mudar. Você vê o mundo de uma forma tão diferente quando tem um filho. E eu sei que o Harry é muito focado em fazer o bem. Ele me disse que quer fazer a diferença. Ele quer ajudar as pessoas o máximo que puder. E ele está em um fase tão boa. Ele queria ser pai desde que era jovem. Ele é muito brilhante com as crianças, concluiu.

Mas, apesar de Meghan ter que se adaptar à vida na realeza, parece que a duquesa está dando seu jeitinho para permanecer ativa. Recentemente ela foi anunciada como a editora convidada da edição de setembro da revista Vogue britânica e, de acordo com o jornal MetroUK, irá apostar em uma nova carreira como escritora de livros infantis. Segundo a publicação, a esposa do Príncipe Harry inclusive já começou a trabalhar em sua primeira obra, protagonizada por um cachorrinho.