Ticiane Pinheiro posta foto de Rafa Justus com Manuella e fala de César Tralli como pai: Bem babão

03/08/2019 | 13:10



Ticiane Pinheiro está encantada com sua segunda experiência como mãe. Nas redes sociais, a apresentadora tem compartilhado diversos momentos da família reunida, como na foto acima, em que se derreteu por ver a filha primogênita, Rafaella Jstus, segurando a recém-nascida Manuella, no colo. Na legenda do clique, escreveu:

Amor de irmãs!, disse ela, adicionando emojis de coração.

Mas não são apenas as filhas que estão deixando Ticiane Pinheiro encantada. Em entrevista à Patricia Kogut, a beldade elogiou o maridão, César Tralli, que é papai de primeira viagem:

- César é um paizão e bem babão. E a Rafa está muito feliz com a irmã.

A beldade ainda falou sobre como tem sido a adaptação à nova rotina:

- Estamos ótimas. Meu peito ainda machuca para amamentar, pois a bebê suga muito e é esfomeada. Ela ainda não tem horário certo para as mamadas. Tenho dormido pouco, mas tudo vale a pena.