Onda coreana em SP traz novo centro cultural, festival e filme do grupo BTS

03/08/2019 | 12:36



A cultura coreana ganha destaque especial em São Paulo a partir deste final de semana, com a reabertura do Centro Cultural Coreano em novo endereço, a estreia de novo filme do grupo sul-coreano BTS e a realização do 13.º Festival da Cultura Coreana.

No domingo, 4, será reinaugurado o Centro Cultural Coreano. Fundado em 2013, o espaço foi transferido do Bom Retiro para um prédio de dois andares na Av. Paulista, 460. O edifício da década de 1970 passou por processo de restauro e adaptações tecnológicas, com projeto assinado pelo designer coreano Kira Kim. A programação traz apresentações e shows gratuitos e performance inédita da artista coreana Mukwon Kim.

Será instalado um palco externo numa travessa da Paulista, com apresentações musicais das 12h às 15h. O tradicional grupo Namsadangpae fará apresentações de Pungmul, música folclórica coreana e acrobacias em cordas. Outras atrações são o Ensemble de Cordas e a Orquestra Jovem do Estado, além do show da cantora Minzy, ex-integrante do grupo 2NE1 e um dos destaques do K-pop.

Enquanto isso, dentro do Centro Cultural Coreano, terá performance de Live Drawing, da artista Mukwon Kim, com jogos de luzes no ritmo de música tradicional coreana. No primeiro andar, os visitantes encontrarão a exposição A Verdadeira DMZ, reunindo instalações, fotos, vídeo artes, entre outras obras de artistas como Hyosang Seung e Gyeong-a Ham. É a primeira vez que a mostra é realizada fora da Coreia.

Veja as informações da inauguração:

Dia 4, a partir das 12 horas

Local: Avenida Paulista, 460

Evento gratuito

Programação:

12h30: Apresentação tradicional do grupo Namsadangpae da cidade de Anseong, acrobacias em cordas, dança tradicional.

13h10: Orquestra Jovem do Estado de São Paulo

13h50: Apresentação do grupo Clareira e do pianista Benjamin Taubkin

14h30: Apresentação da cantora Minzy

Exposição inédita: 'A Verdadeira DMZ' (instalações, fotos, vídeo artes de artistas como Hyosang Seung e Gyeong-a Ham)

Grupo sul-coreano BTS de volta aos cinemas

Fenômeno do K-pop, o grupo sul-coreano BTS volta aos cinemas com o filme Bring The Soul: The Movie, que, no Brasil, será exibido de 7 a 11 de agosto, nos cinemas UCI. O grupo formado por 7 rapazes já estrelou os filmes Burn The Stage: The Movie e BTS World Tour: Love Yourself in Seoul. Agora, as armys, como são conhecidas das fãs do BTS, verão no novo longa os integrantes nos bastidores de seus shows.

No dia seguinte ao concerto final da turnê pela Europa, Jin, V, Suga, J-Hope, RM, Jimin e Jungkook se reúnem em um terraço em Paris para contar suas próprias histórias, desde a experiência de conhecer novas cidades até apresentações para multidões.

Os ingressos para Bring The Soul: The Movie já estão disponíveis no site da rede (www.ucicinemas.com.br), no Ingresso.com e nas máquinas de autoatendimento no hall dos complexos da UCI.

Festival destaca a cultura e a gastronomia coreanas

Entre os dias 9 e 11 de agosto, das 11h às 21h, será realizado 13.º Festival da Cultura Coreana, na Praça Coronel Fernando Prestes, no Bom Retiro. Promovido pela comunidade coreana e com entrada gratuita, o evento terá atrações culturais e gastronômicas.

13º Festival da Cultura Coreana

O 13.º Festival da Cultura Coreana reúne atrações culturais e gastronômicas. Foto: Festival da Cultura Coreana

A programação do festival inclui concurso de K-Pop, apresentação de coral e dança, exposições de artes plásticas, cerâmica, moda, artesanato, workshops de caligrafia coreana (hangul), gastronomia, entre outras atividades.

Entre as atrações, estão ainda apresentações de Taekwondo e o Samul Nori, tradicional gênero da música da Coreia executado com quatro instrumentos musicais tradicionais: Kwaenggwari (um pequeno gongo), Jing (um gongo intermediário), Janggu (uma forma de ampulheta tambor) e Buk (um tambor barril semelhante ao bumbo).