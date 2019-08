Em bate-papo com Bial, Maria Bethânia relembra romance com Fábio Jr.: -Bom demais

03/08/2019 | 12:11



Maria Bethânia fez grandes revelações sobre sua carreira e vida pessoal durante participação no programa Conversa com Bial, da TV Globo, na noite da última sexta-feira, dia 2. Em rara aparição na televisão, a cantora e irmã de Caetano Veloso confessou ser uma pessoa namoradeira e confirmou namoro com Fábio Jr. no passado.

- Podem morrer de inveja. Gato demais! Bom demais!, disse a cantora sobre o romance desconhecido do público até então.

A cantora também entregou que o diretor Augusto Boal foi o seu primeiro amor, aos 17 anos de idade. Já sobre o irmão, Caetano, disparou:

- Aquela voz, aquele estilo, paciência.. quando tem a ira da justiça, é um inferno. Caetano é muito poderoso.

Sobre o seu tão falado cabelo, Bethânia entregou que ninguém cuida de suas madeixas e unhas:

- Só eu. Aparo, mas não corto não. Alguma pessoas colocam a mão no meu cabelo, mas a tesoura não. Jamais pintei, explicou ela.

Por fim, ainda confirmou que já realizou cirurgia para colocar silicone nos seios:

- Fiz. Botei o peitinho no lugar, disse aos risos.

Outra surpresa para o telespectador foi a cantora ter contado que lê gibis antes de dormir:

- Gosto também de Mônica e Cebolinha. Gosto de Marvel, gosto daqueles do justiceiro do Oeste. Adoro caubói e filme de caubói, afirmou.