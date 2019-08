Disney faz tributo a Cameron Boyce após exibição de Descendentes 3

03/08/2019 | 12:11



O canal norte-americano Disney Channel fez na noite da última sexta-feira, dia 2, uma homenagem ao ator Cameron Boyce, que morreu em julho aos 20 anos de idade, após a exibição de um de seus últimos trabalhos, o filme Descendentes 3. O vídeo, de quase três minutos, mostra diversos momentos da carreira do ator, como cenas dos bastidores de Jessie e nos longas da franquia Descendentes. Nele, Cameron e seus colegas de set dão alguns depoimentos.

- É impressionante o quanto aprendemos e crescemos, mas eu não esperava que a série se tornaria algo tão grande para mim, para o resto do elenco e para o canal, começa ele em um clipe de bastidores da comédia.

- Eu acho que o Cameron, de nós quatro, é o que tem mais estilo. Todos nós somados não temos o mesmo estilo que ele tem, elogia Sofia Carson, intérprete de Evie nos telefilmes sobre os filhos de vilões que tentam provar que podem ser bons.

O tributo termina com uma mensagem para os fãs de Boyce, aconselhando-os a pedir ajuda a amigos e membros da sua família para lidar com o luto.

Nunca é fácil perder uma pessoa amada, um amigo, um herói. Ninguém lida da mesma maneira com a perda, com a dor e com o luto. É normal se sentir confuso, arrependido, nervoso ou triste. E é importante chorar, conversar, escrever ou desenhar tudo o que está sentindo. Procure um amigo ou parente para compartilhar boas memórias. Você vai se sentir melhor com apoio, abraços, esperança e o passar do tempo, diz a inscrição da Disney.

A morte de Camerom se deu no dia 6 de julho em decorrência de uma convulsão causada por epilepsia. A autópsia confirmou a causa da morte na semana passada, após declarações da família de Boyce que já indicavam sua luta contra a doença.

No Brasil, Descendentes 3 e a homenagem a Cameron irão ao ar na próxima sexta-feira, dia 9