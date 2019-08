Fernanda Gentil, Thaila Ayala, Fernanda Paes Leme e mais famosos curtem show de Sandy & Junior no Rio de Janeiro,

03/08/2019 | 12:11



A turnê Nossa História chegou ao Rio de Janeiro! Comemorando 30 anos de carreira, os irmãos Sandy e Junior se apresentaram na noite da última sexta-feira, dia 2, na Arena Jeunesse na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Na plateia, claro, uma legião de famosos acompanhou a apresentação da dupla.

Fernanda Gentil é mesmo fã número um de Sandy & Junior, né? A apresentadora e jornalista não poderia perder o show por nada e, horas antes da apresentação começar, ela já demonstrava ansiedade para esse momento único. Ao chegar no local, colocou a faixa de tieta na cabeça e foi às lágrimas. Junior adorou o clique e compartilhou em seu Stories.

Giovanna Lancellotti e Fernanda Paes posaram juntinhas para um clique que vai ficar para sempre na memória. No Instagram, Fernanda fez questão de relembrar que as duas também curtiram juntas a turnê dos irmãos, quando eles ainda formavam dupla no início dos anos 2000. O que DUAS turnês de @sandyoficial & @junior_lima uniram, nada separa, escreveu ela na legenda.

Fernanda Rodrigues, que é casada com Raoni Carneiro, que dirige o show, também esteve por lá. Com acesso Vip, é claro! Ela curtiu o show dos amigos acompanhada da filha, Luísa.

Rafa Brites também estava de preto, mas preferiu deixar os pernões à mostra! No Instagram, ela falou sobre a oportunidade de ir ao show e ainda contou que levou sua ginecologista como companhia da noite. Além de ser fã da música (e estar sem voz hoje) acho que essa família nos traz algo especial...Algo que quando crianças, adolescentes acreditávamos que o mundo era um lugar melhor e que com o tempo... com a realidade, dificuldades da vida vamos endurecendo nossa casca. Boa parte dos nossos ídolos de infância entraram em alguma polêmica ou tem histórias que não admiramos. Mas eles por serem pessoas do bem real, difíceis de encontrarmos por ai, integras, educadas acho que nos trazem uma esperança sabe? Ou no mínimo boas horas sentido que ta tudo bem! .

Thaila Ayala surpreendeu ao colocar a barriga trincada para jogo durante o show da dupla. A atriz estava ainda com a faixa com o nome dos irmãos no pescoço e curtiu a noite acompanhada do noivo, o ator Renato Góes.