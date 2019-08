Fernando Zor e Maiara reatam namoro

03/08/2019 | 12:10



Menos de uma semana após anunciarem o término do namoro, Maiara e Fernando Zor estão juntos novamente. O cantor confirmou a novidade através de seu Instagram, onde publicou vídeo em que aparece falando sobre o assunto durante show com Sorocaba na cidade de Anápolis, em Goiás, na noite da última sexta-feira, dia 2.

Ao terminar de cantar a música Que Pescar Que Nada, Fernando resolveu brincar com a letra. O refrão da canção diz: que pescar que nada, vou matar a fome. Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem.

- Eita musiquinha mentirosa, Sorocaba. Hoje que eu trouxe meu sogro aqui para o show você fica cantando m um trem desse, disse ele.

Em seguida, Sorocaba dispara:

- Ah, você trouxe o seu sogro? É o pai da Maiara, da Maiara e Maraísa? Retiro tudo o que eu disse..., falou o sertanejo.

O público, claro, foi ao delírio e o vídeo viralizou nas redes sociais com o anúncio de que o casal Mafe está vivíssimo. Marcos César, pai das cantoras, também registrou alguns momentos do show e, em seguida, apareceu dormindo na casa de Fernando.

O sogrão dormiu com o celular na mão! Acho que exagerei na pinga. A culpa foi minha amor. Maiara, escreveu Fernando enquanto exibia o pai da cantora dormindo no sofá.

Em outro momento do show, Fernando disse que estava pensando em se mudar para Goiás. Maiara mora em Goiânia com a irmã Maraisa e o pai, enquanto Fernando mora em São Paulo. Durante a tarde da última sexta-feira, dia 2, os os dois já haviam levantado suspeitas de que teriam reatado. Maiara voltou a seguir Fernando no Instagram e os fãs também que perceberam que eles voltaram a usar a pulseira que simboliza a união deles, como uma aliança. Por enquanto, Maiara não se pronunciou sobre o assunto.