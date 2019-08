03/08/2019 | 12:10



Sasha Meneghel está de volta ao Rio de Janeiro! Depois de uma viagem por Fernando de Noronha, a estudante de moda voltou para a casa da mãe e na noite da última sexta-feira, dia 2, foi recebida com uma festinha de aniversário preparada pela apresentadora.

O local foi decorado com fotos da infância da Sasha, balões com o nome da loira, doces veganos e até um coqueirinho de mentira, que decorou a mesa. No Stories, Xuxa brincou:

- Noronha é aqui afora!

Sasha completou 21 anos de idade no último domingo, dia 28. Na ocasião, ela estava longa da mãe e comemorou a data acompanhada de amigos em Noronha.