Após susto em show, Gusttavo Lima faz desabafo: Me tratem como ser humano

03/08/2019 | 12:10



Gusttavo Lima quebrou o silêncio sobre o incidente que aconteceu com ele durante show na última quinta-feira, dia 1, em Barreiras, na Bahia. No Instagram, o sertanejo comentou o fato de ter sido atingido no rosto por um copo de bebida enquanto estava no palco. Ele não sofreu ferimentos e o vídeo viralizou na internet, causando indignação entre os fãs.

Show incrível em Barreiras, apesar do ocorrido. Levarei para sempre em meu coração, amo essa cidade. Por mais pessoas que pergutem como estou, se estou bem, como foi meu dia, como está uma família, Não sou uma máquina, me tratem como ser humano, esse aqui, cheio de defeito, mas que sempre tentou dar o seu melhor, e vou continuar sempre me doando mais do que esperam de mim. Por mais abraços apertados, com mais carinho e amor ao próximo, escreveu o cantor.

Ele ainda compartilhou texto de amigo, que falou sobre o ocorrido: Uma festa linda com ingressos esgotados fica marcada no país todo pela atitude de uma pessoa, no meio de uma música, que joga um copo no palco. Já vi ele desviar de muita coisa, mas com olhos fechados deu ruim, acertou no seu rosto (se fosse eu provavelmente não voltaria pro show). Eu já levantei uma campanha: deixem o artista cantar. Porque a galera da frente só ficava pedindo selfie. Quer jogar algo? Jogue amor, carinho, animação. Nos dias de hoje, o desespero (sim desespero) é tão grande que a pessoa joga um smartphone sem que o artista tenha pedido. Já vi telefone voando de um lado da passarela e caindo em outra área do show.

No palco, Gusttavo seguiu o show e ironizou o incidente: Deve estar há cinco anos sem trepar, disse. E ainda completou: Joga outro que nóis, bebe.