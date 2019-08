Orlando Morando inaugura obra do Complexo Viário Castelo Branco

Daniel Tossato



03/08/2019 | 12:07



O prefeito de São Bernardo, Orlando morando (PSDB), realizou inauguração do Complexo Viário Castelo Branco na manhã deste sábado na cidade. A obra visa melhorar fluidez no trânsito na região e nos bairros Jardim Continental, Pássaros e Jardim Belita, o que somaria cerca de 250 mil pessoas que circulam pelo local.

Orçado em R$ 4,5 milhões, a obra levou cerca de um ano e meio para ser entregue e incluiu pavimentação de seis quilômetros de via e colocação de 2,7 quilômetros de guias e sarjetas.

“Esse complexo foi iniciado no nosso governo e estamos entregando durante nosso governo. Esta obrá realizará interligação com algumas ruas do entorno. Esta região sofreu com abandono durante muito tempo”, afirmou o prefeito Orlando Morando, em críticas à gestão anterior, comandada pelo ex-prefeito Luiz Marinho (PT), que foi chefe do Executivo da cidade durante oito anos (2009-2016).

Também participando da entrega da obra viária, o vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima (PSD), também teceu críticas à gestão de Luiz Marinho . “Parece que o prefeito pegou uma casa alugada, destruíram a casa e foram embora sem pagar o aluguel. Mas agora o prefeito Orlando está dando jeito”, disse Lima.

Mesmo com o sábado frio, moradores da região compareceram para a inauguração da obra. A liberação do trânsito no local foi realizado pelo próprio prefeito por volta das 10h30.

“O local sofreu com três anos de abandono, mas ainda bem que a obra saiu. Parecia que o local iria ficar abandonado”, disse o comerciante Leandro Fernandes Santos, 34 anos, que mantém uma pequena loja de xerox no entorno da obra.