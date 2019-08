Ministro mantém medidas protetivas contra capitão que chamou mulher de 'burra'

03/08/2019 | 11:27



O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, indeferiu liminar em habeas corpus para um médico capitão do Exército acusado de ''ameaçar de forma velada e silenciosa sua esposa''.

Segundo depoimento da vítima na polícia, o marido ''começou a ter um comportamento agressivo meses após se casarem''.

Segundo a denúncia contra o oficial, a mulher ''em determinado dia, quando retornou à residência, após ter sido expulsa pelo companheiro, ouviu-o municiando armas no seu escritório''.

Ela destacou que já vinha sofrendo ameaças, sendo chamada de ''burra'' e ''imatura''.

As informações foram divulgadas no site do STJ - RHC 115502.

O denunciado pediu que fossem suspensas as medidas protetivas impostas.

Ele ponderou estar com ''restrições descabidas'' ao seu direito de locomoção e ainda ameaçado de prisão, em caso de descumprimento das cautelares.

Após ter a liminar negada pelo Tribunal de Justiça do Pará e pelo STJ - que determinou que fosse julgado o mérito do habeas corpus na origem -, o militar interpôs o recurso ordinário, não se conformando com as medidas protetivas deferidas em favor da companheira.

Ausência de ilegalidade

Ao analisar o requerimento da medida urgente, Noronha verificou que ''é inexistente a flagrante ilegalidade, alegada pelo recorrente, que justifique o deferimento do pedido de liminar em regime de plantão''.

O ministro destacou pontos do acórdão do Tribunal de Justiça do Pará que proferiu que ''o melhor caminho, por ora, é coibir qualquer forma de aproximação ou contato entre o casal, com suspensão da posse ou restrição do porte de arma, a fim de se evitar que agressões físicas e verbais ocorram''.

Segundo o presidente do STJ, ''o pedido de liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, devendo-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria, por ocasião do julgamento definitivo''.