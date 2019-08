03/08/2019 | 07:24



O MTV VMA 2019, que será realizado no dia 26, com exibição a partir de 20h, pela emissora, anunciou homenagem ao estilista Marc Jacobs, que receberá o prêmio Ícone da Moda. A apresentação será feita pelo comediante Sebastian Maniscalco, direto do Prudential Center, em Nova Jersey, EUA.

O VMA é a premiação dedicada aos destaques da música americana e Jacobs, com sua equipe de designers, será o responsável por uma ativação multimídia para o tapete vermelho.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.