Netuno espera colocar fim à oscilação na volta ao Inamar

Anderson Fattori



03/08/2019 | 07:00



Após dois clássicos como visitante – empates por 0 a 0 com o Santo André e 1 a 1 com o EC São Bernardo – o Água Santa volta a atuar em Diadema, às 15h, quando recebe a Ponte Preta, pela sétima rodada da Copa Paulista. A meta é pôr fim à oscilação.

“Sabíamos que o grupo seria equilibrado, mas esperava que não tivéssemos tanta oscilação. Também enfrentamos alguns campos que torna impossível a prática do futebol”, justificou o técnico Fernando Marchiori, ao avaliar a campanha até agora, que levou o Netuno ao terceiro lugar do Grupo 4, com oito pontos.

O treinador rechaçou o favoritismo, mesmo diante do lanterna. “Futebol não mais isso de favorito, o time deles é jovem, mas com certeza não querem deixar uma imagem ruim”, avaliou.