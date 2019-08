Brasil conquista mais dois ouros inéditos no surfe e no badminton

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



03/08/2019 | 07:00



O Brasil segue colecionando marcas históricas nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Depois do primeiro ouro feminino no taekwondo, com Milena Titoneli, de São Caetano, e a melhor campanha de todos os tempos na ginástica artística, ontem foi a vez de mais dois ouros inéditos no badminton e no surfe.



A primeira marca expressiva de ontem foi conseguida por Ygor Coelho, que brilhou no badminton. Na final, o carioca de 22 anos superou o canadense Brian Yang, por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/10. Na véspera, o Brasil já havia conquistado quatro bronzes na modalidade.



Ygor era um dos favoritos ao ouro. Não por acaso. Ele foi campeão pan-americano da modalidade em 2017 e também no ano passado. Em 2016, foi o primeiro brasileiro a competir neste esporte nos Jogos Olímpicos do Rio.



“Ainda não caiu a ficha. Agarrei muito bem as minhas oportunidades, lutei, fui para fora do País, me lesionei esse ano... Conquistar esse ouro foi sensacional”, celebrou Ygor.



O atleta começou a trajetória no badminton no projeto social Miratus, criado pelo seu próprio pai, Sebastião, na Comunidade da Chacrinha, no Rio de Janeiro. Atualmente, vive e treina na Dinamarca, onde conta com o apoio da treinadora local Nadia Lyduch, contratada em parceria entre o COB e a Confederação Brasileira de Badminton.



No surfe, as medalhas vieram na SUP race, a corrida de remada em cima de stand up paddle. Lena Guimarães venceu a prova feminina com um fim emocionante. Ela ficou o tempo todo atrás da norte-americana Candice Appleby, mas no fim , quando os atletas precisam chegar até a areia da praia em Punta Rocas, as ondas fizeram a diferença. As competidoras caíram das enormes pranchas, e isso acabou sendo determinante para definir o pódio.



“É a primeira medalha de ouro do surfe nos Jogos Pan-Americanos. Entrei para a história. A prova é sempre emocionante e desde que comecei fui tomando gosto. Nunca poderia imaginar chegar em evento desses e ainda mais ganhar a medalha”, festejou Lena, bastante emocionada com sua conquista.



Já Vinnicius Martins não teve a mesma sorte, não acompanhou o ritmo forte do norte-americano Connor Baxter, que ficou com o ouro, mas na reta final ainda ultrapassou o canadense Michael Darbyshire e ficou com a prata. (com Agências)

Beatriz Ferreira é campeã no boxe

Depois de 12 anos, desde os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, o Brasil voltou a subir no lugar mais alto do pódio no boxe. Beatriz Ferreira, com atuação incontestável, derrotou a argentina Erika Sanchez na categoria até 60 kg, ontem, e entrou para a história como a primeira brasileira a conquistar o ouro na competição.



A modalidade rendeu ontem outra medalha ao Brasil, a prata conquistada por Hebert Carvalho, que foi derrotado pelo cubano Arlen López na decisão da categoria até 75 kg.



No total, o Brasil conquistou seis medalhas na modalidade, sendo um ouro, três pratas e dois bronzes, atrás de Cuba, que dominou as disputas com oito ouros, uma prata e um bronze, e Estados Unidos, com um ouro, três pratas e cinco bronzes.



A medalha foi importante também na briga contra México e Canadá pela segunda posição no quadro geral de medalhas. Por enquanto, os mexicanos levam vantagem com 58 prêmios no total, sendo 17 de ouro. Os canadenses aparecem na sequência, com 64 medalhas, sendo 16 douradas. O time brasileiro subiu no lugar mais alto do pódio 15 vezes e tem 53 medalhas até agora. A liderança folgada é dos Estados unidos, com 100 medalhas, sendo 41 de ouro.