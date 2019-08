São Caetano recebe Osasco; empate garante classificação

Do Diário do Grande ABC



03/08/2019 | 07:00



O São Caetano está a um empate da classificação para a segunda fase da Copa Paulista. Em grande fase, com cinco vitórias consecutivas, o time recebe o Grêmio Osasco, às 15h, no reencontro com o Estádio Anacleto Campanella após duas partidas fora de casa. Líder do Grupo 4, com 16 pontos (segunda melhor campanha no geral), o Azulão terá pela frente os osasquenses, que somam sete. No primeiro encontro entre os times, vitória são-caetanense por 5 a 0.

“Espero que a gente continue neste processo de crescimento. O time já está conhecendo o meu estilo de trabalho e será o primeiro jogo em casa, depois que mudamos a escalação que estava sendo usada. Por isso, espero contar com o apoio do torcedor para nos ajudar”, declarou o técnico Marcelo Vilar.