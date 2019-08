Fazenda apreende bombas de posto no Montanhão

da Redação



03/08/2019 | 07:07



Equipes da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado apreenderam as bombas de posto de combustível em São Bernardo, durante a manhã de ontem. O Auto Posto Nova, localizado no bairro Montanhão, não tinha permissão para a comercialização de gasolina e etanol desde 2017, quando teve a IE (Inscrição Estadual) cassada. Na sexta-feira passada, a Pasta tomou a mesma medida no Lions Posto, que fica no Rudge Ramos, que também estava irregular.

Esta é a segunda vez que as bombas foram retiradas do Auto Posto Nova, já que os sócios do estabelecimento insistiram na comercialização ilegal de combustíveis. A retomada de atividade foi comprovada em diligências realizadas pelo Fisco estadual e em duas oportunidades as bombas foram lacradas, dezembro de 2018 e fevereiro de 2019. Constatado pela terceira vez que o posto estava descumprindo a legislação, em 14 de junho deste ano, o estabelecimento teve as bombas retiradas pela primeira vez.

Ontem, a DRT-12 (Delegacia Regional Tributária do ABC) acionou nova remoção das bombas. Para realização da ação, houve apoio da Polícia Civil, por meio da Delegacia Seccional de São Bernardo.

Nos últimos 12 meses, cerca de 900 postos de combustível foram alvos da operação Olho na Bomba em todo o Estado. Somente na região foram 50 ações, resultando em oito postos com a IE cassada. Outros três deles tiveram as bombas de combustível removidas por insistência no comércio ilegal.

A finalidade da fiscalização é coibir a comercialização de combustível adulterado, fraude volumétrica e sonegação de impostos. Os sócios do estabelecimento ficam impedidos de exercer o mesmo ramo de atividade pelo prazo de cinco anos.