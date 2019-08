Chiquinho no jogo eleitoral de Mauá

Raphael Rocha



Diante de um cenário de terra arrasada como é a política de Mauá, quem tem recall eleitoral vira um player importante. Talvez não para ser candidato a prefeito, mas para impulsionar algum projeto. Recente pesquisa encomendada por um dos lados interessados no Paço mostrou que o vereador Chiquinho do Zaíra (Avante) possui um eleitorado na cidade. Em cenários testados, ele aparece na segunda colocação, atrás apenas do ex-prefeito Oswaldo Dias (PT) ou do vereador Marcelo Oliveira (PT). Chiquinho não tem dito que será candidato no ano que vem à administração – em 2008, ele perdeu no segundo turno, justamente para Oswaldo. Hoje sua posição é de alinhamento com a prefeita Alaíde Damo (MDB). Mas esses levantamentos fazem aumentar a importância de Chiquinho no jogo eleitoral.

BASTIDORES

Queda de braço

O DEM de São Bernardo foi enquadrado pelo vice-governador Rodrigo Garcia (DEM). A orientação é para a sigla apoiar a futura candidatura à reeleição do prefeito Orlando Morando (PSDB), mas sua principal liderança na cidade, o vereador Mauro Miaguti, entrou em rota de colisão com a administração tucana. Nesta semana, tanto Miaguti quanto Morando foram conversar com Garcia sobre a projeção eleitoral. O tucano se respalda no apoio irrestrito dado a João Doria (PSDB) na eleição a governador no ano passado. Miaguti, no fato de ser filiado de longa data à legenda. À coluna, Miaguti disse que debateu projetos de empreendedorismo, educação e inovação tecnológica com o vice-governador, para dialogar sobre os desafios de geração de emprego de qualidade.

Orientação

O Cidadania de Mauá se reformulou pensando no pleito do ano que vem. Houve mudança na direção local e orientação, dada pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania), para que a sigla tenha candidato próprio à Prefeitura da cidade. Os nomes do vereador Melão e do líder comunitário Luizão foram aventados para ingressar na corrida eleitoral de 2020.

De saída

Líder do governo Lauro Michels (PV) na Câmara de Diadema, Companheiro Sérgio (Cidadania) comenta, à boca pequena, que quer entregar o cargo ao prefeito. Na sessão de quinta-feira, ficou clara a insatisfação do parlamentar. Durante conflito com mães de alunos deficientes que tiveram transporte cortado, ele sumiu. Chegou somente depois dos ânimos mais calmos, com pouca defesa ao Paço.

Louros

Dentro dos corredores da Prefeitura de Santo André, o secretário de Assuntos Jurídicos, Caio Costa e Paula, tem sido bastante enaltecido pelo prefeito Paulo Serra (PSDB). Isso porque coube ao advogado toda análise e várias sugestões na formulação do contrato de concessão de parte dos serviços a cargo do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) para a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) – o acordo foi formalizado na quarta-feira. Coube a Caio, por exemplo, retirar itens do documento que tinham gerado problemas para Guarulhos, que no ano passado firmou convênio semelhante com o Estado.

Encontro

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), se encontrou ontem com o senador José Serra (PSDB), ex-governador de São Paulo e candidato do tucanato duas vezes à Presidência da República. Ambos debateram o cenário econômico nacional e a conjuntura do País sob gestão do presidente Jair Bolsonaro (PSL). Discutiram também pleitos da cidade nos segmentos de infraestrutura, saúde e educação.