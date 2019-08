Gestão moderna do condomínio

Luiz Ribeiro O. N. Costa Junior



03/08/2019 | 07:19



Na última coluna, falamos sobre os grupos de WhatsApp e suas vantagens e desvantagens.

Desta vez, falaremos sobre o uso da tecnologia em favor do síndico, especialmente as informações pelos famigerados Apps que existem para facilitar seu trabalho.

Um dos maiores problemas existentes em condomínios é a falta ou a má comunicação entre os gestores e os moradores.

E, quando falamos em gestores, pensamos no zelador ou gerente predial, corpo diretivo e administradora, afinal, estes são os envolvidos na efetiva gestão do condomínio.

Atualmente, tornou-se comum as administradoras de condomínio disponibilizarem informações no site, tendo o condômino que valer-se de um acesso não necessariamente responsivo, ou com a agilidade e facilidade que o mesmo necessita.

Buscando melhorar e facilitar o relacionamento do corpo diretivo com o condômino, empresas mais atuantes possuem o sistema de informações via App, ou seja, o condômino pode a qualquer momento ter acesso as informações de seu condomínio, agilizando inclusive o contato com o próprio síndico e a administradora, sem necessidade de ligações ou ausência de retorno em contatos realizados.

Em alguns aplicativos já é possível obter os demonstrativos, acompanhar os seus pagamentos e obter segunda via de boleto, contatar a administradora e efetuar reservas de áreas comuns.

O síndico passa inclusive a ter um meio de comunicação mais rápido e eficiente com os condôminos e estes com o síndico e administradora.

Quando da realização de assembleias, os condôminos podem instantaneamente verificar os demonstrativos e saber a situação do condomínio, não ficando mais na dependência de argumentos de indisponibilidade da pasta de prestação de contas.

Passa o condômino a ter um maior acompanhamento da vida financeira do condomínio e do seu próprio dia a dia, evitando assim diversos contratempos e controvérsias usuais e habituais.

Para o síndico que quer trabalhar com transparência, o uso do App possibilita uma maior agilidade por parte dos condôminos e dos membros do conselho em verificarem o ocorrido no condomínio e adotar medidas para solução de problemas o mais breve possível.

Quanto maior a transparência apresentada ao condômino, menor o trabalho dos gestores, pois muitas das dúvidas que ficam represadas até a ocorrência de uma assembleia e, portanto, podem ocasionar conflitos e discussões, passam a ser solucionadas na maior brevidade.

É importante que o síndico e os condôminos verifiquem junto à sua administradora se ela possui o App e, caso ainda não tenha, devem solicitar o mesmo, pois isto permitirá além de uma administração mais transparente e eficiente para o síndico, uma maior tranquilidade para os condôminos, que terão as informações e controle do condomínio de maneira mais ágil.

Nos tempos de hoje, não há mais espaço para administrações que não sejam modernas e transparentes, e o uso da tecnologia em favor dos condomínios é essencial para que uma administração eficiente possa ocorrer.