'Power Couple': 'Não estamos mais juntos', diz Drika sobre André Marinho

02/08/2019 | 20:46



Drika Marinho, que participou da 4ª temporada do Power Couple Brasil, reality show da Record TV apresentado por Gugu Liberato, se pronunciou em seu Instagram nesta sexta-feira, 2, afirmando que não está mais em um relacionamento com André Marinho, após ter sido traída pelo marido.

"Nós não estamos mais juntos, mas só peço respeito, porque já está sendo muito difícil para ambas as partes e não quero que seja ainda mais difícil para a família dele, minha família e meus filhos", escreveu Drika.

A dançarina também esclareceu alguns fatos sobre a traição: "Soube de algumas coisas um dia antes de ir para o confinamento, numa live, e ele falou que tinha desconfiança de ter uma filha com tal nome de um caso que teve, sem importância, e foi só isso, que me amava e queria ficar comigo."

"Eu não desconfiei de nada, porque ele é cantor e viaja muito, inclusive faz muitas turnês. Na hora, quis desistir de tudo, mas resolvi salvar meu casamento e dar uma chance para não acabar com a minha família, pensando que seria só uma pulada de cerca", afirmou.

Por fim, Drika Marinho afirmou que ficou sabendo da traição de André Marinho pela televisão e desabafou: "Depois que saí que tudo veio à tona (pela TV) e meu mundo desabou.

Na noite desta sexta-feira, após a publicação feita por Drika, André Marinho se pronunciou novamente: "Muitos vão julgar qualquer coisa que eu escrever ou falar nesse momento, mas faz parte. Eu conheço o meu coração, eu sei o que eu sinto, eu sei o que estou passando, mas também sei quem realmente sou. Vou me tornar uma pessoa melhor".

"Falar pouco significa errar menos. Encerro por aqui o assunto sobre o ocorrido", concluiu.

Confira o desabafo feito por Drika Marinho e a postagem de André Marinho abaixo:

André Marinho: 'Assumo meus erros e peço desculpas'

"Assumo meus erros e peço desculpas à minha família, meus amigos e fãs por toda essa triste exposição, mas só Deus pode julgar e sei que não sou perfeito. Lamento por ter desapontado aos que me amam e que eu também amo profundamente", afirmou o ex-integrante do Br'oz, em pronunciamento em seu Instagram na última quinta-feira, 1º.

André Marinho ainda afirmou que pretende resolver o assunto familiar "internamente", mas que sentiu uma "necessidade de se posicionar publicamente sobre o ocorrido".

"É preciso ser forte para lidar com as consequências dos nossos atos, sejam eles certos ou errados. Hoje, só tenho a certeza de que vou seguir em frente, eu não vou parar e nem desistir, até porque só o amor constrói", concluiu.

A traição de André Marinho de André Marinho veio à tona após a colunista Fábia Oliveira publicar uma reportagem afirmando que o músico mantinha uma amante há alguns anos, com quem teria inclusive uma filha de sete meses de idade.

Em entrevista a Fábia, Drika Marinho falou sobre a traição, que teria descoberto pouco antes da participação do casal no Power Couple Brasil: "pensei em desistir do programa, só que já tinha assinado contrato e eles tinham pagado uma parte do cachê."

"É muita humilhação. Segurei tudo pela minha família. Não sei o que vai acontecer, se vamos dar um tempo ou se vou perdoar. Não tem como fingir que nada aconteceu e passar uma borracha em tudo. Eu estava tentando salvar meu casamento, nunca desconfiei dele ter uma amante", desabafou Drika Marinho.