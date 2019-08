S.Bernardo inaugura complexo viário hoje

Yasmin Assagra



03/08/2019 | 07:00



A Prefeitura de São Bernardo entrega hoje o Complexo Viário Castelo Branco, obra de mobilidade que promete melhorar a fluidez do trânsito em região que engloba bairros como Jardim Continental. Pássaros e Jardim Belita e beneficiar 250 mil pessoas que moram ou circulam pelo local.

Após a inauguração do Viaduto Castelo Branco, em outubro de 2018, a administração iniciou os trabalhos no entorno, o que demandou R$ 4,5 milhões em investimento.

Além de implantação do corredor na Avenida Humberto de Alencar Castelo Brando, foi realizada repaginação nas avenidas dos Flamingos e Samuel Aizemberg, essa última com duplicação, e, melhorias nas ruas Araras, Austrália e Bicos de Lacre. Os trabalhos incluíram também pavimentação de seis quilômetros de vias, colocação de 2,7 quilômetros de guias e sarjetas, procedimentos de drenagem e canalização, além de calçadas e paisagismo.

O prefeito Orlando Morando (PSDB) pontua que a entrega do complexo vai ampliar a capacidade logística da área. “Estamos falando de região que é rota para quem segue para a Via Anchieta, Rodovia dos Imigrantes e para o Corredor ABD. Tenho certeza que essa entrega irá trazer significativas melhorias na qualidade de vida dos motoristas que circulam por aqui e também de moradores, afinal, o comércio no entorno passa a ser mais valorizado com a qualificação do sistema viário”, pontua.

A expectativa é de que a obra também contribua para o avanço do corredor Leste-Oeste, considerada a maior intervenção viária do município, com 13 quilômetros de extensão. O Corredor Castelo Branco terá faixa exclusiva para transporte coletivo e facilitará a ligação entre as rodovias Anchieta e Imigrantes.

Proprietária de petshop na região, Lilian Sanches, 31 anos, confia na melhora do movimento com o fim das intervenções viárias. “As ruas estavam emburacas, cheias de poeira, e as pessoas percebiam isso. O que nos preocupava era a falta de movimento, tanto de veículos quanto de pessoas a pé. Elas sabiam como estava a região e buscavam os produtos em outro lugar. Conseguimos perceber que mesmo em obras, agora, o movimento aumentou bastante”, comemora.

A entrega de hoje faz parte série de eventos em comemoração ao aniversário de 466 anos da cidade, celebrado em 20 de agosto. Além do Complexo Viário Castelo Branco, estão previstas as entregas do Piscinão do Paço Municipal e do Viaduto da Praça dos Bombeiros. As melhorias somam R$ 500 milhões em investimento.