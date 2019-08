Prefeito vistoria novos ônibus do Consórcio União em Botucatu

Fábio Martins



03/08/2019 | 07:00



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), visitou na manhã de ontem a fábrica da encarroçadora Caio, em Botucatu, no Interior de São Paulo, para vistoriar a produção de novos ônibus da Viação Guaianazes que estão sendo montados na empresa. Ele verificou três unidades prontas, já envelopadas com o novo design da frota municipal, inspirado nas obras do artista plástico andreense Luiz Sacilotto.

São 30 ônibus novos da Viação Guaianazes – operadora do Consórcio União Santo André – em andamento na Caio, modelo Apache Vip, chassis Mercedes-Benz, que começam a circular em setembro, junto com outros dez da Viação Vaz, sendo cinco zero quilômetro e cinco seminovos – investimento total de R$ 14,6 milhões. O pacote de entrega está incluído em plano de modernização do transporte público municipal. Conforme o prefeito, serão 250 novos carros em operação na cidade até 2021.

Paulo Serra elogiou o padrão dos novos veículos. Segundo o prefeito, a impressão deixada é “bastante otimista”. “Para nós, motivo de orgulho voltar a ter qualidade, principalmente na questão dos carros, com o que tem de melhor no mercado. Pudemos ver conforto, tanto para os passageiros quanto para o motorista, acessibilidade em todas as unidades, com elevador acoplado, mas protegido para evitar desgaste, climatizado e itinerários eletrônicos em LED. Queremos imprimir padrão de qualidade, assim como estamos nas creches. A gente começa a fazer revolução (no transporte), com ônibus modelo 2020, que vão impactar de maneira significativa”, pontuou o chefe do Executivo, após verificar os coletivos ao lado de técnicos da SATrans, empresa pública que gerencia o transporte municipal.

Todos os ônibus da Guaianazes serão equipados com poltronas estofadas e tomadas para carregar baterias de celular. Movidos a diesel, os motores dos carros respeitam o conjunto de normas que visam diminuir a emissão de gases tóxicos na atmosfera, especialmente o NOx (Óxido de Nitrogênio), nocivo à saúde humana e ao meio ambiente.

A equipe do Diário acompanhou a visita. Ao mesmo tempo em que os ônibus que irão circular em Santo André eram expostos, unidades que serão destinadas às cidades de São Paulo (modelo cinza escuro) e Rio de Janeiro (carroceria com branco, laranja e azul) apareceram no local da garagem. “Em relação a esse do Rio, eu prefiro o de Santo André”, disse Paulo Serra, explicando o novo visual dos carros aos dirigentes da Caio. “O design é do Sacilotto, artista renomado, nascido na cidade. Tem obra dele no Parque Central, uma das principais nesse estilo, com figuras geométricas”, emendou.

Diretor industrial da Caio – e que auxiliou o prefeito durante a visita –, Maurício Lourenço da Cunha alegou que Santo André vai receber, por meio de sua concessionária, “de fato, o que há de mais moderno e qualidade”. “A Caio tem participação no mercado de 55% a 60% no âmbito nacional. Mais da metade, portanto, da renovação de veículo de transporte urbano sai das fábricas da Caio. Devido a essa forte liderança no mercado, posso assegurar que a cidade terá o que existe de mais reconhecido, durável e avançado em matéria de transporte no Brasil”, relatou o dirigente.

O tucano sustentou que a entrega dos ônibus faz parte de programa iniciado no primeiro ano de governo, que trata da modernização e melhoria do transporte público municipal. “Atuamos nos primeiros anos em pesquisa de origem e destino, na atualização das linhas. Trabalharemos também com a nova contratação (da concessão) na Vila Luzita, que assumimos de forma precária, com vínculo emergencial”, afirmou o prefeito, citando na sequência que o Paço pretende iniciar implantação de novas paradas de ônibus neste segundo semestre. “Mas claro que o mais aguardado é a renovação da frota, que demanda investimento mais alto, planejamento.”