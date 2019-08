Paloma Duarte relembra pânico e abre o jogo sobre a depressão: - Tomo tarja preta até hoje

02/08/2019 | 19:10



Após receber seu marido para uma divertida conversa em seu canal do YouTube, Paloma Duarte divulgou a segunda parte de seu bate-papo com Letícia Colin! Após brincar que ela previu a primeira gravidez da atriz, a estrela de Malhação abriu o jogo com sua convidada sobre saúde mental.

A própria Paloma, então, fala sobre o seu caso:

- Minha mãe tem muita, eu já tive, tive muito pânico. Eu tomo tarja preta até hoje.

Em seguida, relembra algo especial:

- Você lembra de um programa do Selton [Mello] no Canal Brasil que se chamava Tarja Preta? Eu lembro quando ele foi fazer uma entrevista com o Paulo Betti. E ele sempre perguntava no final: pra quem você daria [uma caixinha de remédio tarja preta]?. E a maioria das pessoas sempre dizia: Ah, eu daria tarja preta pra político... e eu lembro que eu vi a entrevista do Paulo, e o Paulo falou assim: Eu daria tarja preta para todo mundo que eu amo. E que sofre desnecessariamente. Quando eu vi aquilo eu fiquei tão emocionada. Eu falei: gente, que coisa linda.