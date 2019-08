Gusttavo Lima é atingido por copo no rosto durante show: 'É cerveja'

02/08/2019 | 18:30



O cantor Gusttavo Lima foi atingido por um copo arremessado em seu rosto durante um show realizado na cidade de Barreiras, na Bahia, na última quinta-feira, 1º.

Logo após o ocorrido, o sertanejo parou de cantar e falou em direção à pessoa que havia atirado o objeto: "Não tá bebendo não? Esse aqui que é o copo? Me dá o copo aqui... Esse que foi o copo que jogaram? Deixa eu ver o que tem aqui dentro, só pode ser pedra, não é possível. Não, é cerveja!"

Em seguida, Gusttavo Lima bebeu alguns goles da cerveja, e concluiu: "Tá tudo certo, vamos ser feliz, vamos cantar!"

Procurada pelo E+, a assessoria de Gusttavo Lima enviou a seguinte nota:

"Sobre o episódio ocorrido nesta madrugada durante o show do cantor Gusttavo Lima na cidade de Barreiras (BA):

Uma fã arremessou um copo em direção ao artista. A pessoa foi convidada a se retirar do recinto. Ele está bem, não se machucou e seguirá normalmente com a agenda de shows.

Gusttavo Lima se apresenta hoje, 2, com o projeto Buteco na cidade de Salvador (BA); amanhã, 3, com o Buteco em Natal (RN) e no domingo, 4, faz show em João Pessoa (PB)."