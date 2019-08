Shawn Mendes liga para fã brasileira internada em hospital

02/08/2019 | 18:17



Shawn Mendes conversou por vídeo na quarta-feira, 31, com a jovem brasileira Giovanna Santos, que está internada há quatro meses em um hospital de Miami, nos Estados Unidos, à espera de um transplante de coração.

A adolescente, que é filha do ex-jogador de futebol Vampeta, completou 16 anos em maio deste ano e gostaria de assistir ao show do cantor como presente de aniversário. No entanto, seu quadro de saúde não permitiu que ela realizasse esse sonho.

A história de Giovanna se espalhou nas redes sociais até chegar ao cantor, que se comoveu e marcou de conversar com ela. "Vou aí pra te dar um oi, tá? Vou dar um jeito de ir te visitar quando eu estiver em Miami de novo", disse ele.

Shawn Mendes também seguiu a jovem nas redes sociais. "Você tem uma conta no Twitter ou no Instagram?", perguntou.

Giovanna disse que pretende ir ao show do artista no Brasil, em novembro deste ano. Como resposta, Mendes falou que "será muito divertido" e que torce para que ela consiga estar no evento.

O artista finalizou a conversa dizendo que a ama e se despediu em português: "Muito obrigado, tchau".

