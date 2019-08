‘O Inoportuno’ tem curta temporada no Teatro Raul Cortez

Miriam Gimenes



04/08/2019 | 07:02



A convivência humana não é fácil. Imagina quando um estranho entra em seu ciclo e você tem de aprender a lidar com ele. É sobre isso que trata O Inoportuno, espetáculo que acaba de entrar em cartaz no Teatro Raul Cortez, em São Paulo. O texto é do vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 2005, o inglês Harold Pinter (1930-2008).

Escrita em 1959, a peça conta a história de Mick (Well Aguiar), que divide apartamento com seu irmão mais velho, Aston (André Junqueira). Este último leva para dentro de casa o velho Davies (Daniel Dantas), supostamente um mendigo, a quem resgatou numa briga em um bar. Com pena do homem, Aston lhe oferece a casa como abrigo até que ele se recupere, fisicamente, e consiga organizar seus documentos, então extraviados, para dar andamento à sua vida.

Ao longo da trama, obrigados a conviver mais próximos do que desejavam, os interesses, mentiras e conflitos vão se revelando e provocando mudanças no comportamento dos personagens, navegando entre amor e ódio, pena e repulsa, solidão e tristeza.

“O ano era 2018. Ano esse em que se completaram exatos 10 anos em que perdemos Harold Pinter, sem sombra de dúvidas um dos maiores dramaturgos que já existiu, com inúmeras peças montadas mundo a fora. Pensando nisso resolvemos fazer uma homenagem a esse célebre autor inglês e para isso escolhemos uma de suas obras primas, que já foi montada no Brasil, em 1964, com direção de Antônio Abujamra e foi considerado, pela critica, um grande sucesso naquele ano”, conta o diretor Ary Coslov. Foi com esta peça que Pinter tornou-se um dos dramaturgos mais respeitados em todo o mundo.<TL>MG



O Inoportuno – Peça – No Teatro Raul Cortez – Rua Dr. Plínio Barreto, 285. Até 29 de setembro, de sexta (21h30), sábado (21h) e domingo (19h). Ingressos: R$ 90, à venda em www.ingressorapido.com.br.