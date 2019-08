Spin-off de 'Velozes & Furiosos’ amplia universo da popular saga de ação

Da redação



04/08/2019 | 07:00



Carros tunados e corridas velozes já não a essência da franquia Velozes & Furiosos, uma das mais rentáveis de todos os tempos e com oito filmes no currículo. Para quem não acompanha as histórias há anos, os personagens estão mais voltados para investigações a bandidos de maneiras cada vez mais audaciosas e perseguições pelas ruas, com muita ação pelo caminho. O leque aumentou tanto que a cinessérie acaba de ganhar seu primeiro spin-off: Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw.

Recém-chegado aos cinemas brasileiros, incluindo salas espalhadas pelo Grande ABC, o filme deixa de lado Dominic Toretto e sua família underground para jogar os holofotes em Luke Hobbs (papel de Dwayne ‘The Rock’ Johnson) e Deckard Shaw (interpretado por Jason Statham). Eles já foram os antagonistas em alguns dos capítulos da saga, estiveram do mesmo lado em Velozes & Furiosos 8 (2017) e ganham trama em paralelo.

O caminho da dupla cruza o de Brixton Lore (vivido por Idris Elba), líder de grupo de mercenários que abusa de aprimoramento genético para ficar forte – um Superman negro, como se define. Ele coloca seu poder à mostra ao ameaçar os rapazes e Hattie (a atriz Vanessa Kirby), irmã de Deckard que lhe roubou vírus perigoso.

Os fãs não devem se decepcionar caso estejam esperando brigas, tiros, porrada e bomba. Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw abre espaço também para cenas absurdas que prometem divertir o público em geral e fazer a pipoca se agitar no balde.

Enquanto o novo filme está em cartaz, Hollywood se agita com as filmagens de Velozes & Furiosos 9. A direção esta nas mãos de Justin Lin, com passagens pela saga nos capítulos 3, 4 e 6. Na agenda, a estreia tem previsão para maio de 2020.