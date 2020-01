Você sabe o significado do logotipo do seu carro?

Divisão esportiva da Fiat, a Abarth tem em seu logo um escorpião estilizado e que remete ao signo do fundador da marca, Karl Alberto Abarth

A marca de luxo do grupo Honda tem um compasso como símbolo e que representa a precisão

Fundada em Milão, a marca italiana utiliza a cruz vermelha da família real de sua cidade natal, enquanto que do lado esquerdo há um dragão engolindo um homem e foi inspirado no brasão da Casa Visconti, comandante da cidade milanesa até o século 15

As asas da Aston Martin representam a velocidade

Divulgação As argolas entrelaçadas representam a união das quatro marcas alemãs que formaram a Audi Union: Audi, DKW, Horch e Wanderer

Divulgação Apesar de muitos acharem que o símbolo da BMW significa duas hélices sobre um céu azul, a verdade é que se trata da junção do logo da Rapp Motorenwerke (empresa que fabricava aviões) com a bandeira da Bavária

O logotipo da Bentley mistura a letra inicial da marca com as asas que representam a paixão do fundador da empresa, Walter Owen Bentley, pela aviação

Todo o logotipo da Bugatti foi pensado para representar o poder e a excelência. Os 60 pontos da borda representam pérolas, enquanto que o símbolo preto é formado pelas iniciais do fundador da marca, Ettore Bugatti

Foto: Divulgação Divisão de luxo da Chevrolet, a Cadillac ostenta o brasão da família que fundou a marca

Divulgação O logotipo da chinesa Chery tem a letra "A" no centro, que representa o "homem, enquanto as duas letras "C" nas extremidades são seus dois braços e se traduzem em uniformidade e força

Divulgação Diversas teorias cercam a origem do logo da Chevrolet, mas a explicação da marca é que o símbolo foi inspirado em um papel de parede de um hotel francês

Supercarro da Chevrolet, o Corvette usa um logotipo próprio. O lado esquerdo representa as corridas, enquanto que o direito incorpora a gravata da marca americana e a flor-de-lis, que faz referência à origem francesa da família Chevrolet

Divulgação Segundo a Citroën, as duas letras "V" em formato invertido significam "double chevron", termo usado para descrever a engrenagem helicoidal característica da montadora

A Dodge deixou o carneiro para a RAM e passou a ser representada por duas listras vermelhas

Divulgação O cavalo rampante do símbolo da Ferrari é uma homenagem ao desenho que o piloto Francesco Baracca fez na lateral do avião de caça que utilizou na Primeira Guerra Mundial

Divulgação O logo da Fiat traz cada uma das letras de seu nome, sigla de Fabbrica Italiana Automobili Torino (ou Fábrica Italiana de Automóveis de Turim, em português)

Divulgação O símbolo da Ford é um dos que menos passou por mudanças entre as marcas automotivas; ele faz uma homenagem a Henry Ford, criador da empresa

A empresa, fundada por João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, trazia um G estilizado, além do nome da marca brasileira

Foto: Divulgação O logotipo da Harley-Davidson ostentava o nome da marca

Foto: Divulgação Recentemente, porém, a Harley-Davidson mudou completamente seu logotipo, adotando um símbolo mais minimalista

O logotipo da Holden trás um leão e uma pedra. Ele representa a invenção da roda, já que a história conta que o homem teria inventado a roda ao ver um leão rolando uma pedra

Foto: Divulgação A japonesa Honda usa como logo um "H" estilizado, letra inicial do sobrenome de seu fundador, Soichiro Honda

Foto: Divulgação O "H" estilizado do logo da Hyundai é, naverdade, o desenho de duas pessoas se cumprimentando

Foto: Divulgação A JAC Motors tem o logotipo formado por uma circulo oval que representa o mundo e uma estrela de cinco pontas, sendo que cada uma indica um continente onde a marca está presente

Divulgação O felino da Jaguar deixa claro as vocações da marca: força, potência e velocidade

Divulgação Com design simples, o símbolo da Kia destaca o nome da montadora, que pode ser traduzido como "erguer-se da Ásia"

Foto: Divulgação A Kia modernizou seu logotipo no último ano, alterando completamente o visual

A Lada representa em seu logotipo um barco a vela homônimo. Isso acontece pois esse era o meio de transporte utilizado por piratas no rio Volga para roubar navios

Fundador da marca, Ferruccio Lamborghini era apaixonado por touradas. Por isso o touro foi escolhido como símbolo da fabricante italiana

Divulgação O logotipo da Lifan é formado por três velas náuticas

Foto: Divulgação O logotipo da montadora remete ao tridente de Netuno, símbolo de Bolonha, na Itália

Embora pareça uma asa, o logo da Mazda nada mais é que um M estilizado. Entretanto, a fabricante diz que ele representa a abertura de uma hélice

A McLaren chama seu logotipo de speedmark. Segundo a empresa, ele representa os vórtices aerodinâmicos que são formados na traseira dos carros

Divulgação A estrela de três pontas da Mercedes-Benz foi escolhida para simbolizar a ambição da marca em produzir veículos terrestres, aquáticos e voadores

Divulgação O logo da Mitsubishi é desenhado a partir da junção de três diamantes e expressa o nome da empresa, já que "Mitsu", em japonês, significa "três", e "hishi" é o termo utilizado para expressar algo com formato de diamante

Divulgação O círculo do logo da Nissan representa o Sol, enquanto a barra ao meio é usada para expressar características de força e sucesso

Divulgação O leão da Peugeot foi criado em 1858 e escolhido por transmitir características como resistência, robustez e dinamismo

Divulgação A imagem que representa a Porsche foi inspirada no brasão de Württemberg-Baden, região em que a marca nasceu, na Alemanha; o cavalo ao centro, por sua vez, representa poder e potência

RAM significa carneiro em inglês. Quando a linha de picapes virou uma marca própria, em 2011, acabou adotando o antigo símbolo da Dodge

O logo da Rolls Royce é autoexplicativo: os dois R representam as iniciais do nome da montadora

Divulgação Em 1925, 27 anos depois de sua fundação, a Renault assumiu como representação de sua marca losango que lembra um diamante; a intenção é remeter a sofisticação; antes disso, ela usava como logo as inicias de seus fundadores (Louis e Marcel Renault)

Divulgação O "S" em formato afiado da Suzuki foi escolhido pela marca após serem analisados desenhos de 300 estudantes de arte, incubidos de concepcionar um símbolo para a empresa

Divulgação O logo da Toyota é formado por três elipses entrelaçadas que representam o coração dos clientes, o coração do produto e o coração do progresso tecnológico

Divulgação O logotipo da Volvo lembra o símbolo utilizado para caracterizar o sexo masculino, mas ele também é usado para representar "metal"

Divulgação O desenho simples do logo da Volkswagen consite nas letra "V" e "W", iniciais das palavras alemãs “volks” (povo) e wagen (carro)

Foto: Divulgação Em 2019, a marca alemã apresentou seu novo logotipo

Antes de falir, a Saab trazia em seu logotipo um grifo, uma criatura mitológica, em vermelho, com uma coroa. Esta, por sua vez, era uma referência à Scania, província da Suécia onde a marca foi fundada

Embora pareça um pássaro, o logo da Skoda representa uma flecha com asas

As seis estrelas da Subaru fazem referência às estrelas Pleiades da constelação Taurus. A maior representa a empresa dona da Subaru, enquanto que as outras cinco representam as que se uniram para criar a marca

A empresa de Elon Musk tem um T estilizado

Assim como a Tesla, a Troller também utiliza um T estilizado em seu logotipo