Do mundo virtual para o palco

Luís Felipe Soares

Diário do Grande ABC



04/08/2019 | 07:00



Parte da trilha sonora que movimenta o cenário pop do universo on-line brasileiro estará reunida no mundo real. Clipes, stories, vídeos e lives ficam de lado para que alguns desses artistas possam mostrar seu talento ao vivo em cima do palco. O público que os acompanha na internet poderá vê-los no line-up do Festival Teen 2019, que ocorre no sábado (10), na Audio SP (Avenida Francisco Matarazzo, 694. Tel.: 3862-8279), em São Paulo. A segunda edição do evento promete cerca de 10 horas de shows seguidos com o que tem tocado nas playlists dos adolescentes.

Tudo começou quando os produtores observaram a efervescência desse mercado e trabalharam com a ideia de transformar os likes do YouTube em aplausos presenciais. Após a aposta no ano passado, o tamanho cresceu e consegue misturar novidades com nomes que já contam com certa fama nacional além das redes sociais. A lista de atrações conta com as cantoras Luisa Sonza, Lexa e Dani Russo, os cantores João Guilherme e MC Kekel, o trio BFF Girls e os dançarinos do Fit Dance.

“Essa mescla e diversidade é a cara do festival”, afirma o produtor Vitor Nunes, criador do projeto. “O primeiro processo na seleção das atrações é o talento mesmo. Junto com o YouTube Music, conseguimos fazer parceria estratégica para identificar os artistas emergentes e talentos já consagrados na plataforma.”

Uma das novidades é participação do duo Carol & Vitoria, de Santa Catarina, formado pela irmãs Carol, 19 anos, e Vitoria Marcilio, 18. As cantoras ficaram conhecidas pela canção Jura Juradinho, lançada no ano passado, e têm apostado no EP Gato Preto, que inclui as músicas Miopia e Playground, além da faixa título. “Estamos preparando algo muito legal e com muito coração. Vai de músicas para se emocionar até aquelas pra entrar numa vibe muito boa e querer extravasar. Vamos apresentar nossas canções pela primeira vez em público e será surreal”, diz Carol, ressaltando que os fãs se identificam com as letras e com as histórias dos clipes.

Em cenário onde os gostos pessoais parecem falar mais alto na hora de selecionar o que toca nos fones de ouvido e nos celulares, a briga por mostrar seu material é acirrada. “As playlists são importantíssimas para fazer com que as pessoas que gostam do estilo musical te encontrem e passem a acompanhar seu trabalho. É uma honra poder nos apresentarmos pela primeira vez em um festival que deu voz à internet”, comenta a cantora. “O público é exigente de diversas formas, mas, principalmente, eles querem e consomem verdade. É perceber que os talentos que eles seguem nas redes são reais”, explica Nunes.

O Festival Teen 2019 abre as portas às 11h, com a maratona de shows seguindo até às 22h. A atração é recomendada para maiores de 14 anos. Interessados podem adquirir os ingressos, com valores de R$ 40 (meia) e R$ 80, na bilheteria do local ou por meio da internet (www.ticket360.com.br). Alguns meet & greet com artistas também estão disponíveis, mas é preciso ficar de olho na disponibilidade já que a procura intensa mostra a paixão do público pela nova geração de popstars brasileiros.