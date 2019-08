Antonia Fontenelle publica foto sensual com ex-Fazenda e recebe comentário de Eduardo Costa

02/08/2019 | 17:11



Antonia Fontenelle deixou os seus seguidores do Instagram sem fôlego com uma foto publicada na noite da última quinta-feira, dia 1º. A apresentadora compartilhou um clique ao lado de Robertha Portella feito pelo fotógrafo Sergio Baia, onde as duas aparecem só de camisa e caprichando no carão. Portella, inclusive, estava com parte do bumbum à mostra. Nos comentários da publicação, Eduardo Costa, apontado como affair de Fontenelle, escreveu o seguinte:

Que que isso, uai... aí o trem fica bonito mesmooo.

A artista respondeu ao comentário dizendo amor meu, colocando ainda um emoji de coração.

Já Portella postou a mesma foto em seu perfil, mas com uma legenda mais enigmática.

Nós só vemos as conseqüências quando elas estão na frente dos nossos narizes.

Então tá, né! E aí, o que você achou da foto?