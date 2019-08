Romulo Estrela fala sobre cirurgia no coração por causa de arritmia: - A gente não espera, né?

02/08/2019 | 17:11



O Mais Você da última terça-feira, dia 1º, teve como convidado especial Romulo Estela, que integra no elenco da nova novela das sete: Bom Sucesso! Na trama, que estreou esta semana, o ator interpreta dono de um bar à beira mar chamado Marcos.

Depois do bate-papo com Ana Maria, Romulo falou ao stie oficial do programa, comentando sobre sua família, boa forma e, de quebra, sobre sua experiência com uma cirurgia no coração após ser diagnosticado com fibrilação atrial - um tipo de arritmia cardíaca. O assunto surgiu assim que ambos falaram sobre o personagem do ator na novela, filho de um homem rico e autoritário que tem uma doença terminal e nunca soube valorizar a família.

- Passei por uma situação dessa em 2010, quando operei o coração. Fiz duas ablações. E a gente não espera, né? Essa novela abre uma janela para a gente questionar o que a gente faz com o nosso tempo e a relação com a morte. Quando a gente discute isso, é revelador. Muda completamente a sua vida.

Sobre o corpo, Romulo comentou a respeito das mudanças na alimentação e nos exercícios que pratica devido ao papel na novela.

- É a primeira vez que mostro o corpo dessa forma. O Marcos é um cara praiano, um cara ativo, que está sempre mergulhando, que pesca. A única coisa que fiz foi voltar para a academia, minhas atividades. Eu tento comer bem e fim de semana como o que tenho vontade. Para esse personagem, tentei montar três dias na semana: musculação e um estúdio de quiropraxia, explicou o ator.

O ator é casado com a empresária Nilma Quariguasi, juntos eles têm um filho de três anos de idade chamado Theo. Ao falar sobre a família, se derreteu:

- A gente está casado há dez anos e indo para o 11º ano de encontro de almas. A Nilma é uma grande parceira. A gente trabalha junto, está o tempo todo somando. O Theo chegou em 2016 para solidificar isso.

De quebra, ele escolheu finalizar o papo falando sobre seus pais.

- Meu pai é uma inspiração para mim. A gente tem uma relação muito linda. Meu pai é um grande parceiro meu. Quando descobri que tinha arritmia e tratei, foi porque ele me incentivou a fazer um curso de piloto privado.

Muito amor, né?