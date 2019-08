Do Dgabc.com.br



02/08/2019 | 17:13



A passagem de uma frente fria neste fim de semana e em seguida a

entrada de umidade do mar no Grande ABC mudará as condições do tempo.

Assim, no sábado o predomínio será de céu encoberto, ventos moderados e chuva fraca a moderada ao longo de todo dia. As temperaturas apresentarão declínio acentuado devido à entrada de uma massa de ar polar no estado de São Paulo, com máxima de 17°C e mínima de 9°C.

No domingo, as condições de chuva diminuem, apenas com possibilidade de chuviscos a qualquer momento. Mas as temperaturas continuarão bem baixas e com bastante nebulosidade.