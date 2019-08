Múltiplos tons de rock

Tauana Marin

Diário do Grande ABC



03/08/2019 | 07:00



Fãs de rock e skate têm encontro marcado amanhã, a partir das 10h, no Parque da Juventude Ana Brandão (Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo), em Santo André. O local será palco para apresentação de diversas bandas da região e de fora. A entrada é franca e os organizadores sugerem a doação de um quilo de ração para cães e gatos, que será destinado a ONG Animal Olho da Rua.

MxDxI, Cranial Crusher, Black Wall, Mollotov Attack, Idade da Pedra, AudioKaos, Letall e Barata DZK com Diziquilibriu Special se apresentam.

Entre os destaques está o Ratos de Porão, que comemoram 30 anos do álbum Brasil (1989) no encerramento do evento.

“O Grande ABC sempre foi muito tradicional de bandas de metal e punk, desde os anos 1980. Reunimos muitos fãs e sempre que nos apresentamos contamos que esse pessoal. Também fizemos muitos amigos por aí ao longo dos anos. Praticamente não fazemos shows privados na região, são sempre promovidos pelas secretarias de cultura das cidades e, por isso, são os melhores shows desde os anos 1990. Uma grande confraternização”, conta Maurício Alves Fernandez, o Boka, baterista do grupo.

Segundo ele, as canções de Brasil são atemporais e cabem perfeitamente com o cenário político nacional vivido hoje. “As letras que o João (Gordo, vocalista) faz e fez são sempre uma espécie de humor negro com que o País vivencia. E tem algumas como Amazônia Nunca Mais, que fala do desmatamento ilegal, que traduz discussões atuais. Outras como Farsa Nacionalista e Traidor também retratam os dias de hoje”, explica Boka.

De acordo com a secretaria de Cultura da cidade, espera-se que 5.000 pessoas circulem pelo parque. “O projeto Santo André de Múltiplos Tons visa fortalecer ações já existentes de diversos segmentos artísticos e/ou culturais. Iniciado em 2017, já desenvolveu ações com coletivos de artes circenses, rock, capoeira, samba, reggae, comunidades tradicionais de terreiros, hip-hop, economia criativa (Festival Multicultural) e culturas populares”, explica Simone Zárate, secretaria de Cultura andreense.

Outra banda que marcará presença no palco amanhã é a Autovoid Redemption. “Com o coletivo, conseguimos voltar a ter uma cena mais ativa na cidade, não só para música mas a todo tipo de arte, assim como misturar os estilos de banda, como por exemplo, colocar banda de metal, stoner e rock n’ roll junto com head liner tão importante como o Ratos de Porão, que é punk, crossover e hard core. Além dos shows também tem toda a festa que ocorre no parque, como pista de skate e artistas plásticos”, diz André Marim, baterista da banda.

No local, funcionará ainda praça de alimentação, feira de materiais, artesanatos, acessórios, discos de vinil, HQs e fanzinada.