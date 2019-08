Notícias da semana - 29 de julho a 02 de agosto

Da redação



04/08/2019



SAÚDE

Região conta com 58 casos de sarampo desde janeiro

A quantidade de registros de sarampo não para de aumentar. Balanço realizado pela Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, e revelado na terça-feira (30), mostra que o Grande ABC confirmou, desde janeiro, 58 casos. O número aumentou bastante nas últimas semanas, quando ocorreram 22 contaminações entre as sete cidades. A última epidemia registrada no Estado foi em 1997.

O município que mais apresentou pacientes foi Santo André, com 19 confirmações. A região aderiu às ações da campanha estadual de vacinação contra a doença, que segue com atendimento gratuito em todas as unidades de saúde até 16 de agosto. O público-alvo são jovens com idade entre 15 e 29 anos.

Caracterizado pela formação de manchas vermelhas no corpo do infectado, o sarampo é doença viral transmitida por fala, tosse e espirro, sendo muito contagiosa. Febre alta, dor de cabeça e tosse também fazem parte dos sintomas. Não existe tratamento específico e a única forma de prevenção é tomando a vacina correspondente.

ESPORTES

Fifa divulga finalistas ao prêmio de melhor jogador

A Fifa, federação internacional de futebol, revelou os concorrentes ao prêmio de melhor jogador na temporada 2018/2019. Entre os dez finalistas estão: Cristiano Ronaldo (Portugal), Lionel Messi (Argentina), Frenkie De Jong (Holanda), Matthijs de Ligt (Holanda), Eden Hazard (Bélgica), Harry Kane (Inglaterra), Sadio Mané (Senegal), Kylian Mbappé (França), Mohamed Salah (Egito) e Virgil van Dijk (Holanda).

O troféu é dado reunindo diferentes indicações, incluindo de capitães e treinadores das seleções nacionais, jornalistas e votação do público, esta última ocorrendo gratuitamente pela internet (www.fifa.com). Três finalistas sairão dessa lista.

Cerimônia que anuncia o vencedor ocorre em 23 de setembro. O evento também revela quem fez o gol mais bonito, melhor treinador e a melhor jogadora de futebol.

ECONOMIA

Brasil registra número de 12,8 milhões de desempregados

Os meses de abril, maio e junho registraram 12,8 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. A quantidade é menor do que a do trimestre anterior (janeiro, feveiro e março).

Os dados ainda mostram que 4,9 milhões de brasileiros desistiram de procurar serviço durante o período.