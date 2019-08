Da redação



04/08/2019 | 07:00



Acompanhar o noticiário faz parte da vida do italiano Sergio Bodini desde os 10 anos, quando começou a juntar jornais de diversas partes do mundo. Ele continua com o costume e a quantidade é tanta que ele aparece no Guinness World Recordscomo dono da maior coleção de jornais, com 1,444 itens de 115 países.

A paixão pela publicação começou na escola. Todo o material é guardado de maneira especial para que nada se desgaste com o tempo.