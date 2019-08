Mais de 300 gatos participam de evento na Avenida Paulista neste fim de semana

02/08/2019 | 16:21



Neste sábado, 3, e domingo, 4, os amantes de gatos terão um evento especial no Club Homs, na Avenida Paulista. O Clube Brasileiro do Gato - CBG e a PremieRpet® realizam mais uma edição do maior evento de gatos da América Latina, com mais de 300 bichanos de 17 raças diferentes.

Com entrada gratuita, o evento proporciona aos visitantes a oportunidade de ver os bichanos de perto, além de aprender mais sobre as peculiaridades e obter dicas de cuidados com os animais.

Os visitantes também poderão tirar dúvidas sobre nutrição felina e posse responsável com médicos veterinários.

Entre os destaques do evento está a participação de três felinos da raça devon rex, famosa por ter inspirado Steven Spielberg a criar as feições do personagem E.T., do filme E.T. - O Extraterrestre, um clássico dos anos 80.

"Este gato de expressão doce possui uma pelagem crespa e bochechas muito salientes", descreve Gerson Alves Pereira, presidente do Clube Brasileiro do Gato - CBG.

Diversas outras raças ainda pouco vistas no Brasil estarão presentes, como o don sphynx, que chama atenção pela ausência de pelos, o bengal, com sua pelagem tigrada e aspecto selvagem, o neva masquerade, dono de olhos chamativos, e o siberiano, grande e discreto. O exótico burmês, com seus olhos amendoados, o gigante gentil maine coon, o conhecido gato persa e os apaixonantes SRDs (sem raça definida) também prometem conquistar o coração do público.

Quem passar pelo local poderá acompanhar ainda um concurso de beleza felina. Juízes internacionais vindos da Argentina, Dinamarca, Estônia, Alemanha, França e Brasil irão avaliar os animais de acordo com categorias.

Uma tradicional ação solidária também vai mobilizar os visitantes. Todos estão convidados a doar 1 lata/pacote de leite em pó, que será destinada à Casa Hope, instituição de apoio a crianças com câncer.

A mesma quantidade arredada em leite, será doada pela PremieRpet® em alimentos para gatos para duas ONGs que acolhem gatinhos carentes: Catland e Confraria dos Miados e Latidos. Desde 2014, essa ação une os gateiros em prol de crianças e animais.

Serviço:

Clube Brasileiro do Gato

Quando: 3 e 4 de agosto, das 10h às 17h

Visitas monitoradas: 11h, 13h e 15h (inscrições no stand da PremieRpet® por ordem de chegada).

Local: Club Homs

Endereço: Avenida Paulista, 735 (metrô Brigadeiro) - São Paulo

Classificação: Livre

Entrada gratuita. Pede-se a doação de uma lata/pacote de leite em pó, que será destinada à Casa Hope. A mesma quantidade arrecadada será doada em alimentos para gatos para as ONGs Catland e Confraria dos Miados e Latidos.