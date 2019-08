Rafael dos Santos



02/08/2019 | 16:20



O escritor Edhson José Brandão, morador de São Bernardo, convida todos para o lançamento de seu livro de contos "A Fome dos Órfãos" que será realizado neste sábado (03), na Rua Augusto Frederico Schimidt, 38, a partir das 16h. A entrada gratuita.





O evento ainda terá sessão de autógrafos, bate papo com o autor e outras atrações como música ao vivo com o grupo Teoria e convidados e abertura da Exposição Quadros. O livro poderá ser adquirido no local no valor de R$37.





Está é a quarta publicação do autor, que já tem publicado Letra de Mão e Mais Algumas Historietas Escolares (Editora Giostri), Ephemeroptera (Editora Penalux) e o infantil independente Nó na Nuca.