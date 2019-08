Kelly Brook fala mal do ex, ator de Velozes e Furiosos, enquanto apresenta programa de rádio ao vivo

02/08/2019 | 16:11



Tem gente que não gosta nem de ouvir o nome de ex que já faz cara feia, e, pelo jeito, a atriz Kelly Brook é uma dessas! Segundo o Daily Mail, a estrela estava apresentando seu programa de rádio matinal Heart FM Breakfast na manhã dessa sexta-feira, dia 2, quando a outra apresentadora, Ashley Roberts, tocou no nome de um antigo namorado da colega e Kelly não se poupou em falar mal do dito cujo.

Ainda segundo o site, Kelly já declarou que não se dá bem com nenhum de seus ex. A apresentadora namorou durante sete anos com o ator Jason Statham, conhecido por filmes de ação como Velozes e Furiosos e Carga Explosiva. Os dois ficaram juntos de 1997 até 2004, mas já fazem dez anos que o astro está noivo da supermodelo Rosie Huntington-Whiteley, com quem possui um filho de dois anos. E ficou provado que a apresentadora não gosta muito de tocar em assuntos amorosos do passado, quando Ashley estava lendo os acontecimentos recentes e disse:

- Jason Statham é um herói de ação multimilionário com uma noiva supermodelo e a estrela de uma das maiores franquias de filme no mundo...

Ao ouvir isso, Kelly interrompeu a colega e pediu para elas pararem de falar no assunto, já que todos esses elogios eram tudo o que ela não queria ouvir sobre um antigo namorado. A outra apresentadora não estava entendendo a situação muito bem e perguntou para a atriz se ela já tinha namorado com Jason. Nesse momento, Kelly soltou:

- Não vamos voltar já, Ashley, ele era um quebrado quando eu estava com ele. Acredite em mim.

Bafão!