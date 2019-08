Klebber Toledo se derrete por Camila Queiroz e fala sobre título de galã: - Este rótulo me fortalece

02/08/2019 | 16:11



A edição de agosto da GQ Brasil traz capa e recheio de Klebber Toledo! Para as lentes de Pedro Dimitrow, o astro encarnou uma versão de Super-Homem - o seu herói favorito do universo dos quadrinhos, e aproveitou para falar sobre sua esposa, Camila Queiroz, com quem recentemente completou um ano de casado:

- Ela é a minha kryptonita. Minha família também. A única coisa que me derrubaria é se acontecesse algo com eles, disse, acrescentando que os dois brigam pouco, mas não conseguem dormir de cara virada um para o outro.

Além disso, ele abriu o jogo sobre a visão que as pessoas têm dele:

- Fazem uma ideia superficial de mim. Me olham e pensam que sou vaidoso, que malho. Estou com o corpo em ordem? Porque gosto de esporte.

Já em relação ao título de galã, ele não reclama!

- Este rótulo me fortalece. Mas quero quebrá-lo e venho conseguindo fazer isso, o que tem me dado muito prazer.

Por fim, ainda relembrou que, antes da carreira artística, considerou ser jogador de vôlei profissional:

- Tenho saudade da sensação de marcar o ponto, sabe? Mas naquela época passei fome demais.