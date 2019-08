Heloisa Périssé revela estar tratando tumor nas glândulas salivares: Daqui a pouco estou a mil de novo!

02/08/2019 | 16:11



A atriz Heloisa Périssé, uma das mais engraçadas da televisão e dos palcos brasileiros, revelou aos fãs o motivo de seu sumiço das redes sociais por alguns dias: ela está tratando um tumor nas glândulas salivares.

Helô afirmou, no entanto, que pode fazer sessões de radioterapia e quimioterapia - mas que em breve estará a mil de novo:

Tô sumidinha, né? Pois é, a vida dá umas cambalhotas interessantes! Kkkkk! O motivo foi um tumor nas minhas glândulas salivares e agora vou me voltar 100% pra minha saúde! Mas como todo mundo sabe, minha fé é a coisa mais importante da minha vida, eu CREIO QUE TODAS AS COISAS COOPERAM PRO BEM DAQUELES QUE AMAM A DEUS! TÁ TUDO CERTO! SOU FORTE, vou fazer sessões de radioterapia, quimio, o que for, e daqui a pouco tô a mil de novo! Porque bom humor, graças a Deus, é o meu olhar pra vida! E quero ser assim principalmente agora! Vamos falando!

As sessões de 31 de agosto e 1º de setembro da peça Loloucas, em que Périssé contracena com Maria Clara Gueiros, que ocorreriam em Brasília, foram canceladas.

Melhoras!