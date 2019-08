Obituário - 2 de agosto de 2019

Ademir Medici

02/08/2019 | 15:49



Sexta-feira, 2 de agosto de 2019

SANTO ANDRÉ

Santo André, segunda-feira, dia 29 de julho

Honória Silva de Camargo, 93. Natural da Borda da Mata (MG). Residia em Santo André. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, terça-feira, dia 30 de julho

Maria Alves Domingues, 85. Natural de Paramirim (BA). Residia em Santo André. Dia 30, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



Santo André, quarta-feira, dia 31 de julho

Guiomar de Souza Pirassoli, 98. Natural de Viradouro (SP). Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 31. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Osvaldo Galvão, 79. Natural de Marília (SP). Residia em Utinga, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ionete Ferreira da Silva Souza, 73. Natural de Lagoa dos Velhos (RN). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Celso Luiz Barbosa de Souza, 69. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 31. Jardim da Colina.

Cleide Maria de Oliveira, 68. Natural de Rinópolis (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 31. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

João Francisco da Paz, 67. Natural de Cândido Sales (BA). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Carlos Guedes, 59. Natural de Ribeirão do Sul (SP). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Motorista. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quinta-feira, dia 1º de agosto

Maria Antonia Pinoti Deizepi, 90. Natural do Estado de São Paulo (SP). Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiza Guidi da Silva, 89. Natural de Uchoa (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Garcia, 83. Natural de São Paulo (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 1º de agosto. Cemitério da Penha, em São Paulo (SP).

Maria Adelaide da Silva Cavichioni, 79. Natural de Portugal. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antônia Gomes, 73. Natural de Pedreira (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosana Mauro, 59. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro do Cambuci, em São Paulo (SP). Publicitária. Dia 1º. Crematório Vila Alpina.

Luis Carlos Neves, 52. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Três Marias, em São Bernardo. Autônomo. Dia 1º de agosto, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.



Santo André, sexta-feira, dia 2 de agosto

Francisco Machado Netto, 84. Natural de Riolândia (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Hoje, dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, segunda-feira, dia 29 de julho

Therezinha Custódio Pereira, 87. Natural de Ituiutaba (MG). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.

Sebastião Tavares da Silva, 81. Natural de Igarapava (SP). Residia no bairro Taboão, em São Paulo (SP). Dia 29. Jardim da Colina.

Zilda de Oliveira Araujo, 81. Natural de Jataizinho (PR). Residia no bairro Santa Luzia, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Elias Leandro de Oliveira, 77. Natural de Braúnas (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

José Martins de Lima, 72. Natural de Tupã (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério Municipal de Tupã (SP).



São Bernardo, terça-feira, dia 30 de julho

Ichiji Okamura, 92. Natural do Japão. Residia no Jardim Brasilândia, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.

José dos Santos, 89. Natural de Ponte Nova (MG). Residia no Jardim Limpão, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Maria José da Silva, 88. Natural de Limoeiro (PE). Residia no Jardim do Lago, em São Bernardo. Dia 31, em São Bernardo. Memorial Phoenix, em Santo André.

Maria do Carmo Freitas, 84. Natural de Ingá (PB). Residia no Parque Terra Nova II, em São Bernardo. Dia 30. Vale da Paz, em Diadema.

Severino Ramos de Lima, 83. Natural de Buique (PE). Residia no Jardim Brasília, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.

Antonio Pereira da Silva, 82. Natural de Tabira (PE). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.

Celestina Francisca dos Santos, 79. Natural de Petrolina (PE). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Maura de Jesus Marcos, 74. Natural de Guaraciaba (MG). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Margarida Olímpia da Silva, 72. Natural de Brejo da Madre de Deus (PE). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Francisco de Azevedo, 71. Natural de Natal (RN). Residia no Jardim Borborema, em São Bernardo. Dia 30. Vale da Paz, em Diadema.

Jorge Lourenço, 63. Natural de Santos (SP). Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.

Carlos Eduardo Sola, 61. Natural da Argentina. Residia no Parque Terra Nova I, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.



São Bernardo, sábado, dia 31 de julho

Jeanice Pereira de Lima, 94. Natural de Pederneiras (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 31. Jardim da Colina.

Júlia Maria de Jesus França, 87. Natural de Tucano (BA). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério da Paulicéia.

Elaisde Versolato de Oliveira, 81. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 31, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Geraldo Marques Barbosa, 81. Natural de Olímpia (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.

Wilson Diniz Ferreira, 70. Natural de Cerqueira César (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.

Maria Helena da Silva, 66. Natural de Belo Jardim (PE). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.

Antonia Rosenilda Pimenta, 61. Natural de Jaguaretama (CE). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, quinta-feira, dia 1º de agosto

Cleusa Segala, 75. Natural de Monte Sião (SP). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 1º de agosto, em Santo André. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Helena Andrade, 94. Natural de Conceição (PB). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 31, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



M A U Á

Mauá, segunda-feira, dia 29 de julho

Maria Elina Alves Lincoln, 76. Natural de Cafelândia (SP). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Valdecir de Oliveira, 76. Natural de Ipubi (PE). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Sabino da Silva, 58. Natural de Catende (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quarta-feira, dia 31 de julho

Socorro Inácia dos Santos, 86. Natural de Jardim (CE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.

Francisco Alencar Anais Filho, 59. Natural de Jucás (CE). Residia no Jardim Lisboa, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.

Evaldo Antonio de Araujo, 52. Natural de Santo André. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.

Paola Aparecida Rodrigues, 34. Natural de Ubá (MG). Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 31, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quinta-feira, dia 1º de agosto

João Teófilo dos Santos Filho, 62. Natural de Indiana (SP). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Adelmo Soares de Faria, 50. Natural de Paulo Afonso (BA). Residia no Jardim Lisboa, em Ribeirão Pires. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.